Sevgilisinin annesine saldırıp ağza alınmayacak küfürler etmişti! Ünlü şarkıcı olayla ilgili ilk kez konuştu: Aile içinde olan aile içinde kalmalı!

Haberin Devamı

BİR DÖNEMİN EN GÖZDE ÇİFTİYDİLER

30 yaşındaki İngiliz şarkıcı Zayn Malik, 28 yaşındaki Gigi Hadid’le yaşadığı 5 yıllık ilişki, fırtınalı ayrılıkları ve baba oluşunun üzerinden epey zaman geçmiş olsa da son 6 yıldır hiç röportaj vermemiş; bu çalkantılı günlerde sosyal medya hesaplarını da sık sık kapatıp paylaşımlarını sildikten sonra yeniden açmıştı.

Bir dargın bir barışık şekilde 5 yıl boyunca büyük aşk yaşadığı Gigi Hadid’le ilişkisi bir kızları olmasına rağmen bitmiş; bu ayrılığın ardındaysa Zayn Malik’in sevgilisinin annesi Yolanda Hadid’e şiddet uygulaması olduğu söylenmişti. Zayn Malik ve Gigi Hadid'in bir dargın bir barışık süren 5 yıllık ilişkisi 2021'de bitmişti

Haberin Devamı

GIGI'NİN ANNESİ YOLANDA HEP İLİŞKİNİN İÇİNDEYDİ

69 yaşındaki Yolanda Hadid, moda dünyasının süper modelleri Bella ve Gigi Hadid’in annesi. Kendisi de ünlü bir eski model olan yolanda Hadid kızlarına düşkünlüğü ve onların kariyerlerine yön vermesiyle biliniyor. Hatta zaman zaman bu ilgi ve kariyer yönetimi merakının zaman zaman iki kızı ve tıpkı annesi ve kız kardeşleri gibi modellik yapan oğlu Anwar Hadid’i bunalttığı da konuşuluyor.

Kendisi de bir dönemin ünlü modellerinden olan Yolanda Hadid Gigi, Bella ve Anwar Hadid'in annesi

Yolanda Hadid’in kızı Gigi Hadid’in Zayn Malik’le aşk yaşamasına karşı olduğu, Zayn’ı hiçbir zaman sevmediği ve kabullenmediği yıllar boyunca konuşulmuş, hatta genç çiftin hiç bitmeyen kavgalarının sebebinin de bu olduğu söylenmişti. Çiftin yollarının bir daha ,2,5 yaşındaki kızları Khai söz konusu olmadığı sürece, hiç kesişmeyecek şekilde ayrılması da zaten Yolanda Hadid’le ilgiliydi.

HİÇ SEVMEDİĞİ "DAMADIYLA" KORKUNÇ BİR KAVGA YAŞADI

Zayn Malik’in 6 yıl sonra basına verdiği ilk röportajda bahsettiği korkunç olay çiftin ayrıldığı 2021’in sonbaharında yaşandı. 29 Eylül 2021’de Yolanda Hadid, kızı ve Zayn Malik’in yaşadığı eve geldi. Gigi Hadid ise Paris’te bir defiledeydi. Yolanda Hadid ve Zayn Malik arasındaki kavganın nasıl başladığı bilinmiyor.

Yolanda Hadid'in aslında zayn Malik'i hiç sevmediği, onu karanlık ve sorunlu bir tip olarak gördüğü ve kızının onunla ilişki yaşamasına karşı olduğu herkes tarafından biliniyordu

Haberin Devamı

Ancak olaydan sonra polise giden ve torununun babasından şikayetçi olan Yolanda Hadid’in verdiği ifadeye göre Zayn Malik ona kızı yokken eve geldiği için sinirlenmiş ikilinin sözlü atışmasından sonraysa film kelimenin tam anlamıyla kopmuş. Yolanda Hadid'in Gigi ve Bella Hadid konusunda çok korumacı bir tavır takındığı ve onların kariyerlerini de arka plandan yürüttüğü söyleniyor

ZAYN MALIK YOLANDA HADID'İ TARTAKLADI, AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ

Yolanda Hadid’i kolundan tutup sarsarak tartaklayan ve sonra da sertçe ittiren Zayn Malik tüm bunlar olurken ona ağza alınmayacak küfürler de sıralamış. Zayn Malik Yolanda Hadid’e şiddet uygularken ve onu evden kovarken bir korumanın da evde olduğu ve yaşananlara şahitlik yaptığı biliniyor.

Yolanda Hadid, ilk kez torun heyecanı yaşayınca Gigi ve Zayn'ı sık sık ziyaret etmeye ve onlarla daha iç içe olmaya başlamıştı

Haberin Devamı

Bu belki de hiç duyulmayacak ancak yine de Zayn ve Gigi’nin ayrılmasına sebep olacak korkunç kavga Yolanda Hadid damadından şikayetçi olunca ortaya çıkmış, Zayn Malik’in ceza almasıyla da tüm dünya tarafından duyulmuştu.

Gözden Kaçmasın Ünlü olmadan önce hırsızlık yapan yıldız oyuncudan itiraf: Hâlâ polis gördüğüm zaman suçlu gibi başımı öne eğiyorum Haberi görüntüle

ÖNCE REDDETMİŞTİ AMA HER ŞEY MAHKEME KAYITLARINDA YAZILI

Yıldız şarkıcı bir süre ortaya atılan iddiaları reddetti. Ancak bir süre sonra verdiği ifade ortaya çıkınca durum değişti. Zayn Malik, Yolanda Hadid’in şikayete konu olan şiddet iddialarını mahkemede reddetmemişti. Ancak suçu da kabul etmedi. Mahkeme Zayn Malik’e toplamda 360 gün denetim altında kalmaya, öfke kontrolü ve kamu hizmetine katılma gibi cezalar aldı.

Herkes paylaşılan fotoğrafları sildiği için bir zamanların büyük aşkından ve Yolanda Hadid'in kızı ve Zayn Malik'le verdiği pozlardan geriye pek bir şey kalmadı

Haberin Devamı

Ve zaten uzun yıllardır basına hiç konuşmayan Zayn Malik, kızının doğumundan ve bu korkunç kavganın ardından Gigi Hadid’le yollarını ayırmalarından da hiçbir yerde bahsetmedi. Ta ki iki gün öncesine kadar…

6 YIL SONRA İLK KEZ RÖPORTAJ VERDİ, O İNANILMAZ ANLARI DA ANLATTI

Bir podcast yayınına çıkıp gerek kendi hayatı, gerek babalık ve kızı Khai’yle olan ilişkisi hakkında ilk kez konuşan Zayn Malik, 6 yıllık suskunluğun ardından verdiği bu röportajda Gigi Hadid’in annesi, yani 5 yıl boyunca bir anlamda kayınvalidesi olan Yolanda Hadid’le yaşadıkları hakkında da ilk kez konuştu.

Yolanda Hadid, Zayn Malik'le yaşadığı kavganın ertesi günü böyle görüntülenmişti

Haberin Devamı

Söze “Bu konuda bence tam da olması gerektiği gibi davrandım” diye başlayan Zayn Malik, yaşananları “aile meselesi” olarak tanımladı. “İnsanlar internet ortamında konuşuyorsa ben buna dahil olmam. Benim için en değerli şey zaman ve ben bunu kendimi savunmaya harcamak istemiyorum.” diyen Zayn Malik kavgayla ilgili durumu çok iyi bildiğini, neler yaşandığının da gayet farkında olduğunu ve olaya karışan kişilerin de gerçeklerin farkında olduğunun altını çizerek konuyu kapattı.

"BEN, AİLE İÇİNDE OLAN AİLE İÇİNDE KALSIN İSTERİM"

“Konunun daha fazla ilgi çekmesini ve kızımla ilgili daha fazla negatif durumlar yaratılmasını istemedim” diyen Zayn Malik konuyla ilgili açıklamasını “Aile içinde olan şeylerin aile içinde kalmasını tercih ederim” diyerek noktaladı.

Zayn Malik, katıldığı programda yıllardır suskun kaldığı bu kavga konusunda neler düşündüğünü ilk kez anlattı

Ses getiren röportajında babalık macerasını ve kızı Khai’yle olan ilişkisini de anlatan Zayn Malik, kızının hayatına renk getirdiğini ve baba olduktan sonra başka birine dönüştüğünü söylemişti.