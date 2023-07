Dizilerini milyonlar izledi ama onlar ancak “kuruş” kazanabildi… Ünlü oyuncudan itiraf: Barda çalışmaya mecbur kaldım!

Haberin Devamı

HOLLYWOOD'DA SETLER DURDU DEV GREV BAŞLADI

Sinemayı ayağa kaldıracak Barbie ve Oppenheime gibi büyük projeler tamamlanıp vizyon tarihleri e belli olduğu için bu durumdan etkilenmediler. Ancak Disney ve Marvel gibi büyük şirketlerin, Warner Bros ve UIP gibi dev stüdyoların yapım aşamasındaki birçok projesi şu an için durdu. Merakla beklenen Deadpool 3, House of Dragon, Stranger Things, Avatar ve Gladyatör gibi büyük bütçeli film ve dizlerin setleri de belirsizlik içinde terk edildi. Geçen hafta sonu gösterime giren Görevimiz Tehlike 7’nin ikinci bölümü de bu grevden etkilenecek.

Hollywood'u saran grev dalgası yüzünden senaristler ve oyuncular setleri durdurdu... 63 yıldan beri ilk kez gerçekleşen bu çifte grev yüzünden merakla beklenen birçok yeni film ve dizi projesi de durdu

Merakla beklenen projelerle birlikte sinema ve televizyon dünyasının en büyük ödül törenlerinin tarihleri de bu grevle birlikte değişecek. Senaristler ve oyuncular özellikle yapay zeka teknolojisinin devreye sokulup senarist ve oyuncuların geri planda bırakılmasına tepkili. Greve sebep olan en büyük sıkıntılardan biri de senarist ve oyuncuların oynadıkları film ve dizilerin dijital platformlarda gösterilmesi sayesinde aldıkları telif ödemeleri.

Sedikalar hem yapay zekânın senarist ver oyuncuların yerini almasına hem de düşük ücretlere itiraz ediyor ve büyük stüdyoları anlaşma için masaya oturtmaya çalışıyor

TELİF ÖDEMELERİ OYUNCULARI ZOR DURUMA DÜŞÜRÜYOR

Oynadıkları diziler dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan ve dijital platformlara büyük servet kazandıran oyuncular yayın haklarından gülünç sayılabilecek ücretler kazanıyor. Hatta grevin başlamasıyla birlikte seslerini yükselten ünlü isimler kazandıkları paraların ancak “kuruşlar”la ifade edilebilecek meblağlar olduğunu yüksek sesle haykırmaya başladı. Yaygın inancın aksine çok büyük Hollywood yıldızları haricinde neredeyse tüm ünlü oyuncular dizi anlaşmalarından çok az para kazanıyor.

Yayınlandığı dönemde fırtınalar koparan Orange Is the New Black dizisi oyuncuları düşük telif ücretleri yüzünden büyük sıkıntıdalar

Bölüm başı ücretleri Hollywood standartlarının çok altında kalan oyuncular özellikle de tekrar kullanılan film ve televizyon yapımları için kuruşlarla (ABD parası olarak cent) ifade edilen telif ücretleri için isyanda. 2013- 2019 yılları arsında 7 sezon yayınlanan ve dünya çapında olay yaratan Orange Is the New Black dizisinde başrol oynayan 36 yaşındaki ünlü oyuncu Diane Guerrero da bu konuda sıkıntı yaşayan isimlerin başında geliyor.

Diane Guerrero bir yandan başrol oynarken bir yandan da geçinebilmek için New York'ta bir barda çalışmak zorunda kalmış

GEÇİNEBİLMEK İÇİN BARDA ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

Bölüm başı ücretlerinin New York’ta yaşamasına ve geçinmesine yetmediğini anlatan ünlü oyuncu geçinebilmek için gündüzleri oyunculuk yaparken akşamları da bir barda çalışmış ve garsonluktan barmaid’liğe kadar her işi yapmış. “Müşterilerim beni tanırdı ve neden ünlü bir oyuncu olduğum halde bu işi yaptığımı sorardı. Hepsine durumumu anlatmak zorunda kalıyordum ve bunun çok gurur kırıcı bir şey olduğunu söylemliyim.” diyor.

34 yaşındaki Kimiko Glenn de ödenen ücretlerden ve teliflerden şikayetçi... "Herkes bizim milyonlar kazandığımızı sanıyor ama gerçek bambaşka" diyor

KAZANDIKLARI PARA KURUŞLARLA İFADE EDİLİYOR

Aynı dizde rol alan bir diğer oyuncu 34 yaşındaki Kimiko Glenn de, grevin başlamasıyla birlikte bu akla mantığa sığmayan durumu sosyal medyada dile getirenlerden oldu. Dizde 44 bölüm birden rol alan Kimiko Glenn, dizinin telif ücretlerinden aldığı paranın sadece 27 dolar 30 cent olduğunu gösteren belgeleri paylaşmakla kalmadı. Bu paylaşımına cevaben “Siz bölüm başı 900 dolar kazanıyorsunuz, şikayet etmeyin” diyen takipçisine de durumu tüm açıklığıyla anlattı.

Kimiko Glenn oyuncu ve senarist arkadaşlarıyla birlikte grevde ön saflarda

"GÜNDE 900 DOLAR KAZANDIĞIMIZ BÜYÜK BİR YALAN"

Günde değil her çekim günü başına 900 dolar aldığını ancak bunun vergi kesintiyle birlikte yarıya yani 450 dolara düştüğünü anlatan ünlü oyuncu ayda 4 gün çekime gittiğini ve sadece 1800 dolar kazandığını itiraf etti. Bu şekilde yaşamakta zorlandığı anlatan Kimiko Glenn, oyuncular bu kadar az para kazanırken dizileri tekrar tekrar izlenen ve bu sayede yüz milyonlar kazanan kanalların adaletsizliğinden yakındı.

Mandy Moore 6 yıl boyunca hem ABD hem de dünya televizyonlarında milyonlarca izliyici ekran başına çeken This is Us dizisinde başrol oynadı

2016 – 2022 arasında 6 sezon yayınlanan ve son yılların en popüler dizilerinden biri olan “This Is Us” dizisinde başrol oynayan ünlü aktris Mandy Moore da greve katılan ve bu konu hakkında açıklamalarda bulunan oyuncuların başında geliyor. Son 7 yıldır televizyon yapımları arasında en çok izlenen dizilerin ilk sırasında bulunan NBC yapımı diziyi 2 ayrı dijital platform birden satın almış ve yayınlamaya başlamıştı.

Yıldız oyuncu da rol arkadaşlarıyla birlikte greve katıldı...

EN ÇOK İZLENEN DİZİDE OYNADI TELİF ÜCRETİ OLARAK 81 CENT ALDI!

Yapımcı kanal ve diziyi yayınlayan platformlar bu sayede dudak uçuklatan kârlara kavuştu. Aynı zamanda Emmy’lerde birçok ödül de kazanan dizinin oyuncularının kaderi ise değişmedi. 39 yaşındaki yıldız oyuncu “Bizler hâlâ çalışmaya devam edebildiğimiz için şanslıyız. Ancak bizim gibi birçok oyuncu eğer aktif olarak bir projede yer almıyorsa telif gelirleriyle yaşamaya çalışıyor ve bu kelimenin tam anlamıyla imkansız” dedi.

Mandy Moore, yıllardır yayında olan dizisi için menajerine sürekli telif ödemelerinin çeklerinin geldiğini ancak bu çeklerin sadece 81 cent tutarında olduğunu açıkladı. “Scandal” ve “Inventing Anna” gibi dijital platformlarda izlenme rekorları kıran dizilerde rol alan Katie Lowes da bu konuda dertli olanlardan.

Kevin Bacon ve Kyra Sedgwick de aslında milyon dolarlık film projelerinde yer almalarına rağmen meslektaşlarına destek olmak için greve katıldılar

ARTIK BÖYLE GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL

Dizilerinin bu kanallarda yayınlanmaya başlamasından beri kazandığı paranın her geçen gün azaldığını söyleyen ünlü oyuncu “Bundan 10 -15 yıl önce bizim gibi 120 bölümlük çok izlenen dizlerde rol alan oyuncular tekrar yayınlarından ve teliflerden para kazanabiliyordu. Bu da işsiz kaldıklarında, daha küçük çaplı sanatsal projelerde oynadıklarında ya da sadece çocuklarına zaman ayırmak için bir süre işe ara vermek istediklerinde onlara yetiyordu” diyen Katie Lowes artık ortada böyle bir durumun kalmadığının altını çizdi.

Oyuncular sendikasının senaristlerle birlikte greve katılacağı geçen hafta Oppenheimer filminin İngiltere galasının yapıldığı anlarda belli olmuş, dev Hollywood yıldızları anında galayı terk ederek greve katılmak için ABD'ye gitmişti

DEV STÜDYOLAR ANLAŞMAYA YANAŞMIYOR

Senaristler Birliği WGA’nın 11 bin 500 üyesi mayıs ayının başından beri grevdeydi. Geçen hafta onlara katılan oyuncular sendikası SAG_AFTRA’nınsa tam 160 bin üyesi var. HOLLYWOOD’daki GREV çok büyük katılımlı ve her iki sendika da greve devam etme konusunda kararlı. Ancak greve giden senarist ve oyuncuların karşısında yer alan 350 büyük stüdyoyu ve birçok dijital platformu temsil eden Film ve Televizyon Yayıncı ve Yapımcılar Birliği (AMPTP) de uzlaşmaya yanaşmıyor. Hatta geçtiğimiz gün bir stüdyo yöneticisinin “Bu oyuncu bozuntuları evsiz barksız kalana kadar anlaşma yoluna gitmeyeceğiz” dediği iddia edilmiş, bu sözler sosyal medyada gündem olup büyük bir öfke dalgasına yol açmıştı.