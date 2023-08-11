Hollywood grevi yüzünden ertelenen Emmy’lerin yeni tarihi belli oldu

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Üstelik senaristlerin mayıs ayında başlattığı greve temmuz ayında oyuncular sendikasının da katılmasıyla büyüyen grev sadece Emmy’ler değil daha birçok büyük töreni de etkileyecek. Hollywood’da 63 yıl sonra ilk kez gerçekleşen bu çifte grev sektörü kelimenin tam anlamıyla kilitledi.

Uzun süredir sinema filmleri, diziler ve dijital platformlar için yayına ve gösterime hazırlanan tüm projeler durdu. Setleri terk eden senarist ve oyuncular şimdilerde ABD’nin farklı eyaletlerinde greve katılıyor, pankartlarıyla sendikalarına destek veriyor.

Çekilemeyen film ve diziler sebebiyle ortada ödüllendirilecek yeni proje kalmayacak gibi görünüyor. Bu da sektörün “ödül sezonu” olarak adlandırılan tarihlerin değişmesine sebep olacak. Bu konudaki ilk adım da Emmy’leri dağıtan Televizyon Akademisi’nden geldi.

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75. Emmy Ödülleri, 18 Eylül’de yapılacak törenle sahiplerine dağıtılacaktı. Ancak grevin devam etmesi töreni tam 4 ay geciktirecek. Emmy’lerin 15 Ocak 2024'te düzenlenecek törenle dağıtılacağı açıklandı. Tören, Los Angeles’taki Peacock Theatre’da düzenlenecek ve canlı yayınlanacak.

Aynı gecikmenin Altın Küre ve Oscar’lar için de yaşanması kaçınılmaz görünüyor. Bu gecikme ve ertelemeler dünyanın en önemli film festivalleri sayılan Venedik, Berlin ve Cannes’ı da etkileyecek. Bu festivallerde yarışması beklenen filmlerin akıbeti belirsiz. Grevin ne zaman biteceği de belli olmadığı için sinema ve televizyon dünyasında benzer gelişmeler yaşanmaya devam edecek…