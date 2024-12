Herkes yiyip iÃ§iyor... O masada ufaklÄ±ÄŸa yer yok

Haberin Devamı

Kısaca özetlersek dışarıdan bakıldığında masal gibi görünen o hayatların da kendi içinde bazı zorlukları var.

Üstelik de bu kurallara uyma konusunda yaşlı ya da çok küçük olmak da ayrıcalık sağlamıyor.

İşte bu kurullardan etkilenenlerden biri de Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton'ın üç çocuğu. Üstelik ailedeki birçok yetişkinden bile hiyerarşik olarak daha üst konumda olmalarına rağmen.

Bu kurallara uyma konusunda ailenin en çok zorlandığı kişilerden biri de Kate Middleton ile Prens William'ın, George ve Charlotte'dan sonra dünyaya gelen en küçük çocuğu Louis.

Gittiği her yerde sevimliliğinin yanı sıra afacanlığıyla da dikkat çeken 6 yaşındaki küçük Louis'nin uyması gereken bir kural var ve o da bir kez daha bununla yüzleşmek durumunda.

Haberin Devamı

YEMEK SIRASINDA AİLELER DAĞILIYOR

Artık onları takip eden herkesin çok iyi bildiği gibi tüm aile Noel zamanı Windsor'daki konutta toplanıyor. Büyük küçük herkesin bir araya geldiği bu özel günde bir de geleneksel öğle yemeği yeniyor.

Neler yenilip içildiğini bir kenara bırakalım o kalabalık aile yemeğindeki katı kurallara bir göz atalım.

Aslında zaman zaman bu konu gündeme geliyor ama bu kez anlatan ailenin içinden biri, Kral Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne'in ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Zara'nın kocası Mike Tindall anlattı bu durumu.

2011 yılında Zara Tindall ile evlenip aileye katılan, Prens William ile yakınlığıyla da bilinen Mike Tindall'ın anlattığına göre ailenin toplandığı o geleneksel öğle yemeğinde herkes aynı masada oturamıyor.

Bunun için bazı kurallara uyulması gerekiyor.

Mike Tindall, 25 Aralık'taki aile buluşmasında da bu kuralın değişmeyeceğini söyledi. Tindall bütün bu ayrıntıları kendi sunduğu The Good, The Bad & The Rugby adlı podcast yayınında anlattı.

Haberin Devamı

ÇOCUKLAR İÇİN

Zara ve Mike Tindall ile Kate Middleton ve Prens William ailece de görüşüyorlar. Birbirlerine yakın bir ilişkileri var. Aile yemeklerinde yetişkinlerle aynı masaya oturamayanlar arasında Tindall çiftinin üç çocuğu da var.



AYRI BİR ODADA AYRI BİR MASA HAZIRLANIYOR

Onun söylediğine göre büyük aile yemeklerinde ana masaya belli bir yaşın altındaki çocuklar alınmıyor. O ana masada sadece ailenin ileri gelenleri ile yetişkin üyeleri oturabilecek.

Aralarında Prens Louis'nin de bulunduğu belli bir yaşın altındaki çocuklar ise kendileri için özel olarak hazırlanan başka bir masada yemek yiyecek.

Haberin Devamı

Üstelik çocuklar, ailenin yetişkin üyeleriyle aynı odada da yemek yiyemeyecekler. Onlar için farklı bir odada başka bir masa hazırlanacak.

Daha önce de İngiliz Mirror gazetesine konuşan bir kaynak bu konuda ayrıntılı bilgiler vermişti. Elbette tatil sırasında çocuklarıyla birlikte vakit geçiriyorlar.

Fakat Kate Middleton ile PrensWilliam, Noel günü öğle yemeğinde çocutlarıyla birlikte aynı masaya oturamıyorlar. Bunun için üç çocuğun yetişkin olmasını beklemeleri gerekiyor.



BELLİ BİR YAŞA GELMEDEN AYNI YEMEK MASASINA OTURAMIYORLAR

Geçmişte kraliyet ailesiyle birlikte çalışan şef Darren McGrady'nin söylediğine göre çocuklar her zaman kendileri için ayrılan çocuk odasında yemek zorundalar. Ta ki belli bir yaşa gelip belli özellikleri kazanıncaya kadar.

Haberin Devamı

Bu konuda şunları söyledi McGradyl; " Çocuklar, yemek masasında kendilerini kontrol edecek hale gelinceye kadar bu kurala uymak zorundalar" dedi.

Onun söylediğine göre tahtın en yakın varisleri olan William ile Harry de bu kurala uydular çocukluk yıllarında. Kendilerini tamamen kontrol edecek hale gelinceye kadar aile toplantılarında asla büyükleriyle birlikte aynı masaya oturmalarına izin verilmedi.

'KİBAR KONUŞMA SANATINI ÖĞRENMELERİ GEREK'

Darren McGrady'nin söylediğine göre çocukların, aile toplantılarında büyükleriyle aynı masaya oturabilmeleri için öğrenmeleri gereken çok önemli bir ayrıntı var: "Kibar konuşma sanatı".

Haberin Devamı

Bu yüzden de ailenin çocukları "kibar konuşma sanatı" konusunda iyice eğitilene kadar büyükleriyle birlikte aynı yemek masasında yer almalarına izin verilmiyor.

McGrady'nin söylediğine göre George, Charlotte ve Louis'e yemek sırasında dadıları eşlik ediyor. "Çocuklar kendilerini kontrol edebilecek yaşa gelinceye kadar dadılarıyla birlikte yemek yemek zorundalar" dedi.

Eski kraliyet şefi bu noktada kraliyet ailesinin çocuklarını eğiten dadıların önemine de değindi. Çünkü onların tek görevi sadece çocukların beslenmesini, uyku saatlerini düzenlemek değil. Aynı zamanda gelecekteki görevleri için eğitmek.

Mc Grady bu konuda "Kraliyet çocuklarının odası sadece genç üyelerin zihinlerini eğitmek için değil aynı zamanda onların damak zevklerini de eğitmek için. "