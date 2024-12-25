Herkes yiyip iÃ§iyor... O masada ufaklÄ±ÄŸa yer yok

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KÄ±saca Ã¶zetlersek dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda masal gibi gÃ¶rÃ¼nen o hayatlarÄ±n da kendi iÃ§inde bazÄ± zorluklarÄ± var.

Ãœstelik de bu kurallara uyma konusunda yaÅŸlÄ± ya da Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k olmak da ayrÄ±calÄ±k saÄŸlamÄ±yor.

Ä°ÅŸte bu kurullardan etkilenenlerden biri de Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu. Ãœstelik ailedeki birÃ§ok yetiÅŸkinden bile hiyerarÅŸik olarak daha Ã¼st konumda olmalarÄ±na raÄŸmen.Â

Bu kurallara uyma konusunda ailenin en Ã§ok zorlandÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerden biri de Kate Middleton ile Prens William'Ä±n, George ve Charlotte'dan sonra dÃ¼nyaya gelen en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu Louis.

GittiÄŸi her yerde sevimliliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra afacanlÄ±ÄŸÄ±yla da dikkat Ã§eken 6 yaÅŸÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k Louis'nin uymasÄ± gereken bir kural var ve o da bir kez daha bununla yÃ¼zleÅŸmek durumunda.

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YEMEK SIRASINDA AÄ°LELER DAÄžILIYORÂ

ArtÄ±k onlarÄ± takip eden herkesin Ã§ok iyi bildiÄŸi gibi tÃ¼m aile Noel zamanÄ± Windsor'daki konutta toplanÄ±yor. BÃ¼yÃ¼k kÃ¼Ã§Ã¼k herkesin bir araya geldiÄŸi bu Ã¶zel gÃ¼nde bir de geleneksel Ã¶ÄŸle yemeÄŸi yeniyor.

Neler yenilip iÃ§ildiÄŸini bir kenara bÄ±rakalÄ±m o kalabalÄ±k aile yemeÄŸindeki katÄ± kurallara bir gÃ¶z atalÄ±m.

AslÄ±nda zaman zaman bu konu gÃ¼ndeme geliyor ama bu kez anlatan ailenin iÃ§inden biri, Kral Charles'Ä±n tek kÄ±z kardeÅŸi Prenses Anne'in ilk evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Zara'nÄ±n kocasÄ± Mike Tindall anlattÄ± bu durumu.Â

2011 yÄ±lÄ±nda Zara Tindall ile evlenip aileye katÄ±lan, Prens William ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla da bilinen Mike Tindall'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re ailenin toplandÄ±ÄŸÄ± o geleneksel Ã¶ÄŸle yemeÄŸinde herkes aynÄ± masada oturamÄ±yor.

Bunun iÃ§in bazÄ± kurallara uyulmasÄ± gerekiyor.

Mike Tindall, 25 AralÄ±k'taki aile buluÅŸmasÄ±nda da bu kuralÄ±n deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi. Tindall bÃ¼tÃ¼n bu ayrÄ±ntÄ±larÄ± kendi sunduÄŸu The Good, The Bad & The Rugby adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda anlattÄ±.

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Ã‡OCUKLAR Ä°Ã‡Ä°N

Zara ve Mike Tindall ile Kate Middleton ve Prens William ailece de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorlar. Birbirlerine yakÄ±n bir iliÅŸkileri var. Aile yemeklerinde yetiÅŸkinlerle aynÄ± masaya oturamayanlar arasÄ±nda Tindall Ã§iftinin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu da var.



AYRI BÄ°R ODADA AYRI BÄ°R MASA HAZIRLANIYOR

Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k aile yemeklerinde ana masaya belli bir yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki Ã§ocuklar alÄ±nmÄ±yor. O ana masada sadece ailenin ileri gelenleri ile yetiÅŸkin Ã¼yeleri oturabilecek.

AralarÄ±nda Prens Louis'nin de bulunduÄŸu belli bir yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki Ã§ocuklar ise kendileri iÃ§in Ã¶zel olarak hazÄ±rlanan baÅŸka bir masada yemek yiyecek.

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Ãœstelik Ã§ocuklar, ailenin yetiÅŸkin Ã¼yeleriyle aynÄ± odada da yemek yiyemeyecekler. Onlar iÃ§in farklÄ± bir odada baÅŸka bir masa hazÄ±rlanacak.

Daha Ã¶nce de Ä°ngiliz Mirror gazetesine konuÅŸan bir kaynak bu konuda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler vermiÅŸti. Elbette tatil sÄ±rasÄ±nda Ã§ocuklarÄ±yla birlikte vakit geÃ§iriyorlar.

Fakat Kate Middleton ile PrensWilliam, Noel gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle yemeÄŸinde Ã§ocutlarÄ±yla birlikte aynÄ± masaya oturamÄ±yorlar. Bunun iÃ§in Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸun yetiÅŸkin olmasÄ±nÄ± beklemeleri gerekiyor.

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BELLÄ° BÄ°R YAÅžA GELMEDEN AYNI YEMEK MASASINA OTURAMIYORLARÂ

GeÃ§miÅŸte kraliyet ailesiyle birlikte Ã§alÄ±ÅŸan ÅŸef Darren McGrady'nin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ã§ocuklar her zaman kendileri iÃ§in ayrÄ±lan Ã§ocuk odasÄ±nda yemek zorundalar. Ta ki belli bir yaÅŸa gelip belli Ã¶zellikleri kazanÄ±ncaya kadar.

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Bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi McGradyl; " Ã‡ocuklar, yemek masasÄ±nda kendilerini kontrol edecek hale gelinceye kadar bu kurala uymak zorundalar" dedi.

Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re tahtÄ±n en yakÄ±n varisleri olan William ile Harry de bu kurala uydular Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda. Kendilerini tamamen kontrol edecek hale gelinceye kadar aile toplantÄ±larÄ±nda asla bÃ¼yÃ¼kleriyle birlikte aynÄ± masaya oturmalarÄ±na izin verilmedi.

'KÄ°BAR KONUÅžMA SANATINI Ã–ÄžRENMELERÄ° GEREK'

Darren McGrady'nin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ã§ocuklarÄ±n, aile toplantÄ±larÄ±nda bÃ¼yÃ¼kleriyle aynÄ± masaya oturabilmeleri iÃ§in Ã¶ÄŸrenmeleri gereken Ã§ok Ã¶nemli bir ayrÄ±ntÄ± var: "Kibar konuÅŸma sanatÄ±".

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Bu yÃ¼zden de ailenin Ã§ocuklarÄ± "kibar konuÅŸma sanatÄ±" konusunda iyice eÄŸitilene kadar bÃ¼yÃ¼kleriyle birlikte aynÄ± yemek masasÄ±nda yer almalarÄ±na izin verilmiyor.

McGrady'nin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re George, Charlotte ve Louis'e yemek sÄ±rasÄ±nda dadÄ±larÄ± eÅŸlik ediyor. "Ã‡ocuklar kendilerini kontrol edebilecek yaÅŸa gelinceye kadar dadÄ±larÄ±yla birlikte yemek yemek zorundalar" dedi.

Eski kraliyet ÅŸefi bu noktada kraliyet ailesinin Ã§ocuklarÄ±nÄ± eÄŸiten dadÄ±larÄ±n Ã¶nemine de deÄŸindi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n tek gÃ¶revi sadece Ã§ocuklarÄ±n beslenmesini, uyku saatlerini dÃ¼zenlemek deÄŸil. AynÄ± zamanda gelecekteki gÃ¶revleri iÃ§in eÄŸitmek.

Mc Grady bu konuda "Kraliyet Ã§ocuklarÄ±nÄ±n odasÄ± sadece genÃ§ Ã¼yelerin zihinlerini eÄŸitmek iÃ§in deÄŸil aynÄ± zamanda onlarÄ±n damak zevklerini de eÄŸitmek iÃ§in. "

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