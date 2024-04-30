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Hava Muhalefeti konusu ve oyuncuları || Hava Muhalefeti filmi nerede, kaç yılında çekildi?

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Hava Muhalefeti konusu ve oyuncuları || Hava Muhalefeti filmi nerede, kaç yılında çekildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 17:42

Başrollerini Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın paylaştığı komedi filmi “Hava Muhalefeti”, 14 Nisan’da vizyona girmişti. Şimdi ise televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi? Hava Muhalefeti kaç yılında çekildi? Hava Muhalefeti konusu ve oyuncuları

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2023 yılında vizyonda giren ve izleyiciden tam not alan Hava Muhalefeti filmi ekranlara geliyor. Filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Murat Kepez üstlenirken Hava Muhalefeti oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. İşte, Hava Muhalefeti oyuncuları ve konusu...

HAVA MUHALEFETİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağındaki yerlerini almışlardır.

Küçük bir kaçamak diye başlayan hafta sonu tatili çok eğlenceli bir yolculuğa dönüşecektir.

İkili ve uçaktaki diğer yolcular kendilerini bekleyen sürprizlerden habersizdir.

Bakalım bu kahkaha dolu yolculukta neler olacak?

Hava Muhalefeti konusu ve oyuncuları || Hava Muhalefeti filmi nerede, kaç yılında çekildi

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HAVA MUHALEFETİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Murat Kepez’in üstlendiği, senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı filmde, Ege Kökenli, Burak Hakkı, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Kerem Atabeyoğlu, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Tatar gibi isimler de yer alıyor.

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