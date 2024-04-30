Kara Bela konusu ve oyuncuları || Kara Bela filmi nerede çekildi?

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Kara Bela konusu bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkması nedeniyle merak ediliyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstleniyor. Kara Bela oyuncuları arasında Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay gibi isimler bulunuyor.

KARA BELA FİLMİ OYUNCULARI

Kara Bela filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlenirken, başrollerinde ise Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay, Zerrin Sümer, Hasibe Eren, Berat Yenilmez, ve İştar Gökseven gibi komedinin önemli isimleri yer almakta.

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KARA BELA FİLMİ KONUSU

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni, yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Gaziantep’e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

KARA BELA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2015 yılında vizyona giren yönetmenliğini Burak Aksak'ın üstlendiği komedi filmi "Kara Bela"nın çekimleri İstanbul, Adana ve Gaziantep'te gerçekleştirildi.