Hande Doğandemir: Estetik bana yakışmıyor

HANDE Doğandemir, Elele dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Birbirinden renkli pozlar veren ünlü oyuncu, hakkında merak edilenleri de anlattı. Hayatının sakin bir döneminde olduğunu belirten Doğandemir, “Bir yandan da ürettiğim, kendime farklı yollar çizdiğim, hayallerimin peşinden gittiğim bir dönem diyebiliriz” dedi. Birçok dizi, tiyatro ve filmde rol alan oyuncu sinemanın yerinin kendisinde farklı olduğunu söyledi: “Sinemanın yeri her zaman çok farklı. Oyunculuğu alanlara göre ayırmıyorum benim için hepsi bir ama sinema tabii ki tarihe bir not bırakmak gibi. Televizyonda ne yaparsak yapalım ister 3 bölüm ister 63 bölüm sürsün; günün sonunda popüler kültürün bir parçası olarak bitip gidiyor. Ama sinema hem kişisel tarihinizde hem de sektör tarihinde daha kalıcı bir yere sahip. O yüzden ilmek ilmek işlediğiniz bir hikâyeyi o kocaman perdede izlediğiniz ilk an çok heyecan verici.”



Ünlü oyuncu “Hayat verdiğiniz karakterlerin pek de karanlık tarafta olmadığını fark ediyoruz. Sizce Hande Doğandemir neden kötü bir karakteri, esaslı bir anti-kahramanı canlandırmadı” sorusuna yanıt verdi: “Evet, genelde hep sevilen, evimizin kızı rollerinde görmek istediler beni. Nedenini bilmiyorum; tipolojik olarak böyle uygun olmuş olabilir. Sadece ‘Annemizi Saklarken’ dizisindeki Handan’ı burada farklı tutabilirim ama yine de karanlık, bir anti-kahraman değildi o da. Çok isterim tabii ki böyle bir karakteri canlandırmak. Ben yelpazesi geniş, kendini tekrar etmeyen bir oyuncu olmak için çabalıyorum ve işlerimi böyle seçmeye özen gösteriyorum. Umarım bir gün karşıma böyle bir hikâye çıkar ve onu da keşfedebilirim.”



Hande Doğandemir “Yalnızlık, çağımızda hak ettiğinden az değer görüyor olabilir mi? Siz yalnızlığı nasıl görüyorsunuz” sorusuna da yanıt verdi: “Ben yalnızlığına çok düşkün biriyim. Açıkçası o konforlu alana alıştıkça da vazgeçemiyorsunuz. İnsan sosyal bir varlık. Tabii ki çevremizde sevdiklerimiz olmalı. Ben paylaşarak mutlu olabilen biriyim ama özel hayatında ilişkisiz yapamayan biri hiç olmadım. Hatta yalnızlığı sevebilmeyi çok değerli buluyorum. Hayat, sevdiğin insanla paylaştığında elbette çok güzel ama önce kendi kendinle yaşayabilmeyi sevmek gerek.”

Fotoğrafçılığa büyük merak duyan Hande Doğandemir “Fotoğraf çekmek bir hobiden daha fazlası benim için. Görsel sanatların her alanına ilgim hep olmuştur. Ama fotoğrafın ayrı bir yanı var. Genelde hep makinem benimle olur hem dijital hem analog çekmeyi çok seviyorum. İleride bununla ilgili hayata geçirmek istediğim hayallerim projelerim var tabii” diye konuştu.