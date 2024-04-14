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Hamile olduğunu konserde duyurmuştu… Bebeğinin cinsiyetini de sahnede açıkladı

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#Suki Waterhouse#Robert Pattinson#Coachella 2024
Hamile olduğunu konserde duyurmuştu… Bebeğinin cinsiyetini de sahnede açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 17:05

6 yıldır büyük bir aşk yaşayan gösteri dünyasının ünlü çifti ilk bebeklerine de sonunda kavuştu. İlişkileri hakkında oldukça ketum davranmalarıyla nam salan çiftin bebeklerinin ne zaman doğduğu belli değil.

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Mart ayının sonralarında bir pusetle çıktıkları yürüyüşte fotoğraflanan Suki Waterhouse ve Robert Pattinson çiftinin çocuklarının doğduğu ancak bu şekilde belli olmuştu.

Suki Waterhouse giderek büyüyen karnı ortaya çıkınca hakkında hamilelik söylentileri ortaya çıkmış, ünlü şarkıcı ve oyuncu artık bunu saklayamaz hale gelince, bebek beklediğini kasım ayında Meksika’da verdiği konserde açıklamıştı.

Hamile olduğunu konserde duyurmuştu… Bebeğinin cinsiyetini de sahnede açıkladı

Hafta sonu binlerce müzikseverle birlikte gösteri dünyasının ünlülerinin akın ettiği Coachella 2024’te sahne alan Suki Waterhouse, bebeğinin cinsiyetini de sahnede açıkladı.

Ünlü isim çocuklarının ilk fotoğrafını da geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşmıştı. Bebeğini kucağında tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan ancak yüzünü göstermeyen Waterhouse, bu paylaşımda cinsiyet ya da isim belirtmemişti.

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Hamile olduğunu konserde duyurmuştu… Bebeğinin cinsiyetini de sahnede açıkladı

Suki Waterhouse ve Robert Pattinson'ın ilk bebeğinin cinsiyeti dün belli oldu. 32 yaşındaki yıldız isim Coachella 2024 performansı sırasında "Bazılarınız biliyor mu bilmiyorum ama son zamanlarda hayatımda bazı büyük değişiklikler oldu; oldukça büyük olaylar yaşadım" dedi.

Sözlerine "Harika kadınları seviyorum ve kendi küçük harika kadınıma sahip olduğum ve hayatımın aşkıyla tanıştığım için çok şanslıyım" diye devam eden Waterhouse böylece Robert Pattinson'la bir kızları olduğunu açıklamış oldu.

Hamile olduğunu konserde duyurmuştu… Bebeğinin cinsiyetini de sahnede açıkladı

2018'in başlarında aşk yaşamaya başlayan 37 yaşındaki Pattinson ve Waterhouse'un bebeklerini tam olarak ne zaman dünyaya getirdikleri belirsizliğini koruyor.

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Suki Waterhouse bebeğin doğum haberinin ortaya çıkmasının ardından Instagram'da bir dizi fotoğraf paylaşmış ve doğum sonrası henüz veremediği fazla kilolarını hayranlarına samimi şekilde sergilemişti.

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Hamile olduğunu konserde duyurmuştu… Bebeğinin cinsiyetini de sahnede açıkladı

"Vücudumun başardığı her şeyle gurur duyuyorum ve bu iyileşme döneminde kendime gösterdiğim nezaket ve zarafetle gurur duyuyorum" diyen Suki Waterhouse ilk çocuğunun babası Pattinson için “Onun adını telefonumda ya da bir mesajda gördüğümde her zaman inanılmaz heyecanlanıyorum ve sanırım o da benim için aynı şeyi hissediyor. Her zaman söyleyecek çok şeyimiz var ve onu çok komik buluyorum" demişti.

Hamile olduğunu konserde duyurmuştu… Bebeğinin cinsiyetini de sahnede açıkladı

Robert Pattinson ise Suki Waterhouse ile çok mutlu bir birliktelik yaşasa da bu ilişki hakkında asla konuşmuyor hatta bu konuda soru soran gazetecileri tersliyor.

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Hamile olduğunu konserde duyurmuştu… Bebeğinin cinsiyetini de sahnede açıkladı

Nisan 2019'da verdiği bir röportajda Waterhouse hakkında soru sorulduğunda yıldız aktör "Zorunda mıyım?" diye cevap vermiş ve "İnsanların içeri girmesine izin verirseniz, bu aşkın değerini düşürür. Sokakta bir yabancı size ilişkiniz hakkında soru sorsa, bunun son derece kaba olduğunu düşünürsünüz” demişti.

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#Suki Waterhouse#Robert Pattinson#Coachella 2024

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