Ünlü çiftin bebek mutluluğu: Biz artık üç kişiyiz!

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32 yaşındaki ünlü oyuncu ve şarkıcı Suki Waterhouse ve 37 yaşındaki başarılı aktör Robert Pattinson, hafta başında Los Angeles sokaklarında yeni doğan bebeklerini pusetle gezdirirken paparazzilere yakalandı.

ÜNLÜ ÇİFT İLK BEBEKLERİNE KAVUŞTU

İlk kez anne baba olan çiftin yanında Suki Waterhouse’ın annesi Elizabeth de vardı. Çiftin büyük bir heyecanla kavuşmayı bekledikleri bebeklerinin doğdu böylelikle ortaya çıkmış oldu.

32 yaşındaki Suki Waterhouse ve 37 yaşındaki Robert Pattinson çifti ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşıyor

Suki Waterhouse, hamile olduğu söylentilerini cevaplamamış, hamilelik haberini bile karnı artık saklayamayacağı kadar büyüdüğünde vermeye bir anlamda mecbur kalmıştı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı hamile olduğu söylentilerine uzun süre cevap vermemiş en sonunda karnı saklayamayacağı kadar büyüyünce konser sırasında haberi hayranlarına böyle duyurmuştu

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ÖNCE SAKLANDI SONRA BOL BOL HAMİLELİK POZU VERDİ

Meksika’da verdiği bir konserde üzerindeki dar elbiseden belli olan karnını hayranlarına göstererek sahneden “Evet hamileyim” diye seslenen güzel yıldız artık herkes bebek beklediğini öğrendikten sonra kırmızı halıda da mutlulukla hamilelik pozları vermeye başlamıştı.

Çift en son mart ayının başında el ele çıktıkları bir yürüyüşte görüntülenmişti. Suki Waterhouse ve Robert Pattinson bebeklerinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamadılar. Suki Waterhouse üç haftadır Instagram'da paylaşım da yapmıyordu.

Aralık ayında parmağında pırlanta yüzüğüyle görüntülenen Suki Waterhouse'ın Pattinson'la nişanlandığı ortaya çıkmıştı

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BEBEĞİN ADI VE CİNSİYETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Hayranları hemen bir hesaplama yaparak pusette gezdirilen bebeğin en az iki haftalık olduğunu düşündüklerini yazdılar. Taze anne baba bebekleri doğmadan önce çıktıkları yürüyüşlerin hemen hepsinde maske takıyorlar ve hamileliğin son günlerinde hastalanmamak için maksimum önlem alıyorlardı.

ÜNLÜ OYUNCU İLİŞKİSİ HAKKINDA HİÇ KONUŞMUYOR

6 yıldır birlikte olan çift 2023’ün başından beri birlikte yaşamaya başlamışlardı. Suki Waterhouse ilişkileri konusunda biraz daha açık sözlü konuşsa da Robert Pattinson bu konuda oldukça ketum davranmaya devam ediyor.

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Bu yılın başlarında Suki, The Times'a yıllardır biriyle bu kadar mutlu olduğum için şok olduğunu ve Robert Pattinson’ın yüzünü her gördüğünde hâlâ heyecanlandığını söylemişti. Robert Pattinson ise ilişkisi konusunda oldukça sert bir tavra sahip.

BEBEK HABERİNİ ALINCA NİŞANLANDILAR

Ünlü yıldız daha önce Suki Waterhouse’la ilişkisi hakkında sorulan sorulara cevap vermeyip soru soranları terslemiş, “Size cevap verip ilişkim hakkında konuşmaya mecbur muyum?” demişti.

Ünlü çift yıllardır süren ilişkilerini hamilelik haberinden sonra bir adım ileri taşımaya karar vermiş; aralık ayında çıktıkları bir yürüyüşte Suki Waterhouse’ın gösterişli bir pırlanta yüzük taktığı ve nişanlandıkları ortaya çıkmıştı.