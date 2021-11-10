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Hakan Ural'ın sağlık durumunu hakkında Nur Tuğba Namlı'dan bilgilendirme

#Hakan Ural#Neler Oluyor Hayatta#Nur Tuğba Namlı

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamıyor. Covid-19 nedeniyle tedavi gören Hakan Ural'ın son durumunu program partneri Nur Tuğba Namlı, bu sabah canlı yayında açıkladı.

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YALAN YANLIŞ HABERLER DOLAŞIYOR
Sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin doğru olmadığını belirten Nur Tuğba Namlı " Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin. Sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak. Maalesef böyle yalan yanlış haberler dolaşıyor. Her gün söylesek de, her gün 'hayır böyle değil, şöyle' desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef" dedi.

Hakan Uralın sağlık durumunu hakkında Nur Tuğba Namlıdan bilgilendirme


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#Hakan Ural#Neler Oluyor Hayatta#Nur Tuğba Namlı

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