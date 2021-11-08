Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında açıklama

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Hakan Ural’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programından şu açıklama yapıldı:

“Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural’ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir.”

“Neler Oluyor Hayatta” programı Nur Tuğba Namlı’nın sunumuyla ve birbirinden kıymetli konuklarıyla hafta içi her gün yayınlanmaya devam etmektedir.