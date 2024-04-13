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Gurur veren Tarık Akan benzetmesi

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#Çağlar Ertuğrul#Tarık Akan#Kayla Manukyan
Gurur veren Tarık Akan benzetmesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 15:53

Çağlar Ertuğrul, gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu.

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Türk sinemasının usta ismi Tarık Akan’a benzetilen oyuncu, “Jön denmesi hoşuma gitmiyor. Bu yüzden de ‘ben çok yakışıklıyım’ diye gezmiyorum. Gurur okşayan şeyler ama bu bir kıstas değil. Görünüşünden çok gülüşünle, duruşunla iyi hissettirmen lazım. Ama Yeşilçam’ın efsane jönlerinden Tarık Akan’a benzetilmekten gurur duyuyorum” diye konuştu.

Oyuncu karın bölgesindeki dövmesiyle ilgili “Karın bölgeme burcum olan akrep dövmesi yaptırdım. Siz yengeç zannettiniz, babam da gördü ‘ıstakoz mu yaptırdın’ dedi.

Gurur veren Tarık Akan benzetmesi

Çok görünmeyen bir yerimde Allah’tan. Ama ben beğeniyorum. Herkesin dövmesi kendine güzeldir. Yazın yan tarafı kesik tişörtlerle gezeceğim, herkes görür” diye espri yaptı.

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Ertuğrul 7 senedir birlikte olduğu stil danışmanı Kayla Manukyan ile ilişkisi hakkında da konuştu. Kendilerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ çiftine benzettiğini belirten oyuncu “Kız arkadaşım ve ben, yeni Kıvanç ve Başak gibiyiz. Kıvanç da oyuncu, Başak Hanım da stil danışmanı. Biz de sette tanıştık, beni giydiren kişiydi Kayla. Tanışma hikâyelerimiz benziyor.”

Gurur veren Tarık Akan benzetmesi

Çağlar Ertuğrul’un karın bölgesinde akrep dövmesi var.

 

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#Çağlar Ertuğrul#Tarık Akan#Kayla Manukyan

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