Gönül Dağı neden yok, bitti mi? TRT yayın akışında önemli değişiklik
Gönül Dağı neden yok sorusu ile dizinin yeni bölümünün TRT 1 yayın akışı içerisinde neden olmadığını öğrenmek isteyen pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Her cumartesi günü TRT ekranlarında izleyicilerle buluşan Gönül Dağı, TRT 1 yayın akışı içerisinde 2 Ocak Cumartesi günü yer almıyor. Peki, Gönül Dağı neden yok, bitti mi? İşte, o dizi hakkında bazı bilgiler
Gönül Dağı neden yok sorusu ile gündemde yer almaya devam ediyor. Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı hakkında detayları öğrenmek isteyen pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, Gönül Dağı neden yok? İşte, TRT yayın akışı içerisindeki önemli değişiklik
GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK?
Gönül Dağı, yeni yılın reklam anlaşmaları dolayısıyla bir hafta ekranlarda yer almayacak. Gönül Dağı'nın yeni bölümü ile gelecek hafta izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.
Gönül Dağı'nın son bölümünde yaşananlar;
Halime ve Gülsüm, Taner ve Dilek'in aşk yaşadığını öğrendikten sonra her ikisi de evlatlarını korumak için onlarla ciddi bir konuşma yaparlar. Annelerinin bu tavrı Taner ve Dilek'i nasıl etkileyecektir?
Cemile'nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlar. Muammer'e dede olacağı müjdesini verir... Hüseyin, Muammer'in dede olacağını öğrenince karşı atağa geçer ve ondan önce dede olmak için Ramazan'ı evlendirmeye karar verir. Günışıl ile beraber Ramazan'a kız aramaya başlarlar...
Tüm bu olanlardan habersiz Asuman'ı yeniden müzikle barıştırmanın derdine düşen Ramazan'ı bekleyen sürpriz nedir? Ciritçi Abdullah ve Serdar'ın çıktığı uzun yolculuk nasıl son bulacaktır? Taner ve Dilek'in aşkını reddeden Halime ve Gülsüm bu aşkı bitirmek için ne yapacaktır?
2 OCAK TRT YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:35 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)
07:50 Böyle Bitmesin
09:35 Yedi Numara
10:35 Benim Adım Melek
14:10 Tövbeler Olsun
17:10 Yabancı Sinema "Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları"
19:00 Ana Haber
20:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
22:20 Gönül Dağı (Altyazılı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:45 Benim Adım Melek
05:15.
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