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Haber Giriş: 23.10.2020 - 13:23 | Son Güncelleme:

Gönül Dağı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Gönül Dağı dizisi oyuncuları

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Gönül Dağı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Gönül Dağı dizisi oyuncuları
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Gönül Dağı dizisi oyuncuları ve konusu merak edilen konular arasında bulunuyor. Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen dizi, yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırıldı. Gönül Dağı oyuncuları arasında Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya gibi isimler yer alıyor.

Gönül Dağı oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatan Gönül Dağı, Anadolu’nun eşsiz güzellikleriyle dolu Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. İşte Gönül Dağı oyuncuları ve konusu hakkında detaylar

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU

Bozkırın ikliminde aşklar naif ve güzel, kavuşmalar ise çetin ve neredeyse imkansızdır. Bundan en fazla nasibini alan ise Taner’dir. Çocukluk aşkı Dilek’in kasabadan ayrılışının üstünden yıllar geçmiş olsa da onu unutamamıştır. Bir gün ona kavuşabilmenin ümidiyle yaşayan Taner’in en büyük hayallerinden biri de yaptığı uçağı dünyaya tanıtmaktır.

Taner, amcaoğulları Veysel ve Ramazan’la birlikte ‘Altmış altı’ adını verdikleri uçaklarını bitirme aşamasına gelmişlerdir. Yakın zamanda başvurdukları havacılık şirketi Taner’e ulaşır ve üç gün sonra yaptıkları uçağı görmeye geleceklerini söyler. Bu haber amcaoğullarını çok sevindirir, ancak bir problemleri vardır. Uçağın testi sırasında motor yanmıştır ve havacılık şirketi gelene kadar yeni bir motor bulmaları gerekmektedir. Üstelik Gönül Dağı’ndan düşen taşlar da kasabanın yolunu kapatmıştır. Tüm bu gelişmeler Taner ve amcaoğullarının işlerini daha zorlaştırır. Sunum günü gelip çattığında yıllardır üzerinde çalıştıkları uçağı gösterebilecekler midir?

Gönül Dağı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Gönül Dağı dizisi oyuncuları

Aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiği Gönül Dağı’nda masal gerçeğe dönüşecek ve Dilek umulmadık bir anda Taner’in karşısına çıkacaktır.

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