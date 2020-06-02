Göktaşı filmi konusu nedir? Göktaşı filmi oyuncuları kimdir?
Göktaşı filmi konusu ve oyuncuları araştırılan konular arasında yerini aldı. Oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Ayhan Sezer, Sinan Çalışkanoğlu gibi isimlerin bulunduğu film bu akşam ekrana gelecek. Filmde yağmur duasına çıkan Trakyalılar’ın umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşmasının hikayesi anlatılmaktadır. İşte Göktaşı filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili detaylar…
Göktşaşı filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen filmler arasında yer alan Göktaşı’nda Trakya’da Günebakan köyünde yaşayanların en büyük derdi kuraklıktır. Kuralıktan kurtulmanın yollarını arayan köy halkı, yağmur duasına çıkmaya karar verir. Dualar edilir edilmez tüm gözler semaya çevrilir. Herkesin gözü yağacak yağmurdadır. Fakat onlar beklediklerinden bambaşka bir şeyle karşılaşırlar. İşte Göktaşı filmi konusu ve oyuncuları...
GÖKTAŞI FİLMİ KONUSU
Göktaşı’nda, yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar. Trakya’da Günebakan köyünde yaşayanların en büyük derdi kuraklıktır. Kuralıktan kurtulmanın yollarını arayan köy halkı, yağmur duasına çıkmaya karar verir. Dualar edilir edilmez tüm gözler semaya çevrilir. Herkesin gözü yağacak yağmurdadır. Fakat onlar beklediklerinden bambaşka bir şeyle karşılaşırlar. Gökten yağmur yerine göktaşı parçaları düşer. Herkes şok içerisindedir. Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar inceleme yapmak için köye akın etmeye başlar ve incelemek için köylülerden aldıkları göktaşları için ciddi ücret öder. Köyün muhtarı İsmet ise bu işten yararlanmaya kararlıdır ve çeşitli kurnazlıklarla halkın sattıklarından bağış toplar. Halk bir yandan ajanlara yüksek fiyatlarla göktaşlarını satmaya çalışırken bir yandan da muhtarın yaptığı kurnazlıklarla uğraşır. Bu sırada muhtarın şarkıcı olma hayalleri kuran oğlu Bahadır, köye haber yapmaya gelen muhabir Ceylan’a gönlünü kaptırır. Günebakan köyü bu zamana kadar böyle bir curcuna yaşamamıştır.
GÖKTAŞI FİLMİ OYUNCULARI
ŞAFAK SEZER
AYHAN TAŞ
BÜLENT ÇOLAK
TUNA ORHAN
YILMAZ GRUDA
SİNAN ÇALIŞKANOĞLU
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