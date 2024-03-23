"Evli çiftler ayrı yatak odalarında yatmalı" diyordu... Gizlice ikinci bebekleri de olmuş

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Bir de bunun tam tersi olanlar var. Onlarla ilgili gelişmeleri öyle sosyal medyada ya da geleneksel medyada görmeniz mümkün değildir.

Hayatlarını kelimenin tam anlamıyla kapalı kapılar ardında yaşarlar. Ancak çok önemli gelişmeleri kendi istedikleri kadarıyla duyururlar.

İşte bunlardan birinden mutlu eden bir haber geldi. Ünlü çift, sessiz sedasız bir biçimde ikinci bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu. Bir bakalım hangi ünlü çiftten söz ediyoruz.

BİR KIZLARI VARDI BİR DE OĞULLARI OLDU

O ünlü çift, oyuncu Cameron Diaz ile müzisyen kocası Benji Madden. Bir kız çocukları olan çift, yakın zamanda bir de erkek bebeğin aralarına katıldığını müjdeledi. Diaz ve Madden'in açıklamasına göre bu erkek bebeğe Cardinal adı verildi.

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Cameron Diaz ve Benji Madden, Instagram üzerinden yaptıkları ortak paylaşımda "Oğlumuz Cardinal'ın doğumunu haber vermekten mutluluk ve heyecan duyuyoruz" diye yazdı.

Ünlü çift, çocuklarının güvenliği ve mahremiyeti için fotoğraf yayınlamayacaklarını belirtip yine de bebeğin çok tatlı olduğunu yazdılar.

51 yaşındaki Cameron Diaz ile 45 yaşındaki Benji Madden, herhangi bir hamilelik duyurusu yapmadı. Çift, son olarak geçtiğimiz ocak ayında Aspen'de objektiflere takılmıştı.

Diaz ve Madden, bebeğin doğumunu "Bir küçük kuş bana fısıldadı" yazılı bir görselle sosyal medyadan duyurdu.





KIZLARINI TAŞIYICI ANNE DÜNYAYA GETİRDİ

2015 yılında evlenen çiftin Raddix adını verdikleri kız bebekleri 2020 yılında dünyaya gelmişti. Bu ilk bebeğe taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olan çiftin oğulları için de aynı yolu tercih ettiği düşünülüyor.

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Cameron Diaz, geçtiğimiz aylarda evli çiftlerle ilgili yaptığı açıklamayla konuşulmuştu. Diaz katıldığı bir podcast yayınında evli çiftlerin mutlu beraberlik yürütmesi için kendince doğru gelen yöntemi açıklamıştı.

Diaz, evli çiftlerin ayrı yatak odalarında uyuması gerektiğini söylemişti. Ünlü oyuncu "Bu durum artık normal kabul edilmeli" diye de eklemişti.

Her ne kadar kendisi ve Benji Madden'ın aynı yatakta uyuduğunu söylese de "Artık çiftlerin ayrı yatak odalarında uyumaları normal sayılmalı" diye vurgulamıştı.

Diaz, eşlerin kendilerine özel alanları olması gerektiğini vurgulayarak "Ben kendi odamda uyuyacağım, sen de kendi odanda uyu" demenin artık sorun olmaktan çıkması gerektiğini söylemişti.

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Cameron Diaz, ilerleyen yaşında evlenen ünlülerden biri. Zaten Good Charlotte grubundan Benji Madden ile tanışmadan önce evlenmeyi pek düşünmediğini de saklamadı hiçbir zaman.

Fakat Madden'ın bu konudaki fikrini değiştirmesine neden olduğunu anlattı aynı programda.

Bu arada meraklısına küçük bir not... Cameron Diaz ile bir dönem hızlı hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Nicole Richie evlilik yoluyla akraba oldu. Richie, Cameron Diaz'ın kocası Benji'nin ikizi Joel Mad