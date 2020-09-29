Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? EDHO 166. yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona ne zaman başlayacağı izleyenler tarafından merak edilen konular arasında geliyordu. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölüm öncesinde yayınlanan fragman ile diziye yeni katılan isimlerde belli olmuş oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon fragman ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde uzun süredir bölümlerde yer almayan Sanem Çelik'in yeniden hikayaye dahil olduğu görülürken, diziye yeni oyuncularda eklendi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Alparslan çatışma altında kalırken, düşmanları Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşüyor.

Fragmanda dizinin başlayacağı tarih belirtilmezken, yakında ibaresi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda dizi yeni sezona Ekim ayının ilk haftasında başlamıştı.. Şimdi gözler ilk bölümün yayınlanacağı güne çevrildi..

EDHO YENİ SEZON FRAGMANI