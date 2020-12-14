Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.. İşte EDHO 176 fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanında Alparslan, Yavuz'u esir alıyor. Ekranlara gelen fragmanda ise masa üyeleri Alparslan'ın ölümünü oyluyorlar.. Dikkat çeken sahnelerin ardından bu hafta neler olacağı izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve bu hafta yaşanacakların özeti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde;

Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır.

Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.