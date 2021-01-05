Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bugün yok mu? Gözler EDHO 179. bölüm fragmanında

EDHO 179. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Heyecanla takip edilen son bölümün ekrana gelmesinin ardından gözler fragmana çevrildi. Fakat Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm bu akşam ATV yayın akışında yer almıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5 Ocak ATV yayın akışında yer almıyor. Sevilen dizinin en son 178. bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Yeni bölüm fragmanı ise henüz izleyicinin beğenisine sunulmadı.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

23:40 Hercai

02:30 Akıncı