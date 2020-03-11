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Televizyon
Haber Giriş: 11.03.2020 - 11:53,Son Güncelleme:/

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün ardından 160. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün ardından 160. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde yaşananlar ise dikkat çekti.. Boran'ın kendi başına aldığı kararlar ile Hızır'ı zor durumda bırakmasının ardından tüm planlar bozulur.. Peki son bölümün ardından yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. bölüm fragmanı

Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir. Boran'ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır'ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir. Hastanede ölüm kalım savaşı veren Tekin'e atılan kurşunun hesabını sormak için derhal harekete geçen Boran, Bicoların evine yaptığı baskından sonra kötü bir sürprizle karşılaşır. Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 160. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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