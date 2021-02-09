Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? ATV yayın akışında EDHO detayı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izleyiciler tarafından heyecanla bekleniliyor. Her hafta Salı akşamı ekrana gelen EDHO’nun bu akşam olup olmadığı, 9 Şubat ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Son bölümde Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan, eşi Hızır'ın tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı öldürmüştü. İşte 9 Şubat ATV yayın akışı ve detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümün bu akşam olup olmadığı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Salı akşamları ekrana gelen EDHO’nun 182. bölüm fragmanının yayınlanmaması akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. ATV yayın akışına göre dizinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında saat 20:45’te Fenerbahçe M. Başakşehir maçı yer alıyor. EDHO’nun 182. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:45 Fenerbahçe M. Başakşehir
22:30 Akıncı
01:45 Kanatsız Kuşlar
04:45 Bir Zamanlar Çukurova
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