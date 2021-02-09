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GeriTelevizyon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? ATV yayın akışında EDHO detayı!
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Televizyon
Haber Giriş: 09.02.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? ATV yayın akışında EDHO detayı!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? ATV yayın akışında EDHO detayı!
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izleyiciler tarafından heyecanla bekleniliyor. Her hafta Salı akşamı ekrana gelen EDHO’nun bu akşam olup olmadığı, 9 Şubat ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Son bölümde Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan, eşi Hızır'ın tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı öldürmüştü. İşte 9 Şubat ATV yayın akışı ve detaylar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümün bu akşam olup olmadığı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Salı akşamları ekrana gelen EDHO’nun 182. bölüm fragmanının yayınlanmaması akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. ATV yayın akışına göre dizinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında saat 20:45’te Fenerbahçe M. Başakşehir maçı yer alıyor. EDHO’nun 182. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Fenerbahçe M. Başakşehir

22:30 Akıncı

01:45 Kanatsız Kuşlar

04:45 Bir Zamanlar Çukurova

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