‘Emekli oldum’ deyip hayranlarını üzmüştü… 7 yıl sonra oğlu için geri dönüyor

40 yıldan fazla sürdürdüğü oyunculuk kariyerinde 1990 yılında My Left Foot (Sol Ayağım), 2008'de There Will Be Blood (Kan Dökülecek) ve 2012 yılında da Lincoln filmlerindeki performansıyla üç kez En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ı kazanan Daniel Day Lewis böylece Hollywood’da çok az oyuncuya nasip olan bir başarı kazanmıştı.

67 yaşındaki usta aktör, Paul Thomas Anderson'ın 2017 yapımı Phantom Thread filminde rol aldıktan sonra oyunculuğu bıraktı ve o zamandan beri de pek göz önüne çıkmadan, neredeyse inzivaya çekilerek yaşadı.

7 yıldır beyaz perdeden uzak olan ve inzivaya çekilerek yaşayan usta aktörü hayranları genelede parklarda tek başına dolaşırken görüyordu

Ancak ABD'li bağımsız yapım şirketi Focus Features'ın dün açıklamaya göre, efsane isim oğlu Ronan Day Lewis'in yöneteceği Anemone adlı film için emeklilik kararından döndü ve tekrar sete çıktı.

Daniel Day Lewis’le birlikte Sean Bean ve Samantha Morton gibi oyuncuların rol alacağı filmin çekimleri şu anda Manchester'da devam ediyor. Filmden ilk kareler de dün akşam saatlerinde basına yansıdı.

Daniel Day Lewis uzun yıllardır yönetmen ve aynı zamanda da büyük yazar Arthur Miller'ın kızı olan Rebecca miller'la evli... Üç çocuk babası usta aktörü sinemaya dönmeye ikna eden ise belli ki oğlu olmuş: Daniel Day Lewis'in yeni filminin yönetmeni oğlu Ronan Day Lewis

Filmle ilgili ilk bilgilere göre Anemone’nin “babalar, oğullar ve kardeşler arasındaki karmaşık ilişkileri ve aile bağlarının dinamiklerini inceleyen” senaryosunu Daniel ve Ronan Day Lewis yani baba ve oğul birlikte yazdı.

Metot oyunculuğuna olan bağlılığıyla tanınan Day Lewis, Sol Ayağım filmindeki engelli İrlandalı yazar Christy Brown, There Will Be Blood filmindeki petrolcü Daniel Plainview ve Steven Spielberg'in Lincoln filmindeki Abraham Lincoln rolleriyle üç kez en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandı.

Usta aktörün hayranları filmden ilk görselleri sosyal medyadan paylaşarak "Bu haber doğru olsun diye dua ediyoruz" yorumları yaptılar

2014 yılında Prens William’ın elinden Britanya İmparatorluğu nişanı alarak şövalye ilan edilen usta aktörün, Haziran 2017'de, Phantom Thread'in gösterime girmesinden aylar önce oyunculuktan emekli olduğu açıklandı.

Basın temsilcisi tarafından yapılan açıklamada “Daniel Day Lewis artık aktör olarak çalışmayacak. Kendisi, uzun yıllar boyunca birlikte çalıştığı herkese ve izleyicilerine son derece minnettardır. Bu özel bir karardır ve ne kendisi ne de temsilcileri bu konuda daha fazla yorum yapmayacaktır” denmişti.