Küskün prens üvey annesine canavar demişti… Baba oğulun arasına ‘kötü kraliçe’ girmiş…

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“Artık bizi rahat bırakın, biz spot ışıkları altında yaşamak istemiyoruz” diyen ancak neredeyse her gün kraliyet ailesi hakkında bir yorum yaparak bu kavganın fitilini sürekli ateşleyen çift son iki yıldır attıkları her adımla tepki toplamaya devam ediyor. Sürekli röportaj veren, hayat hikayelerini dijital platforma satıp kendi belgesellerini çektiren Harry ve Meghan çifti küskün Prens tarafından kaleme alınan Spare (Yedek) kitabıyla da büyük fırtınalar yarattı.





AİLEYİ SARAN HASTALIK KÂBUSU KÜSLÜKLERİ BİTİRİR SANILMIŞTI

Harry ve Meghan’la ilgili kavga ve küslükler bir yana 2024 senesi kraliyet ailesi için büyük kâbuslarla başladı. Kral Charles ve Kate Mİddleton’ın peş peşe geçirdikleri operasyonların ardından ikisinin de kansere yakalandığı ortaya çıktı.

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Bu ardı ardına gelen kötü haberlerin belki de tek bir iyi yanı olacaktı… En azından aileyi yakından takip edenler böyle bir umuda kapılmıştı… Hastalıklar ve ölüm korkusuyla yüzleşen aile belki de tam da böyle bir dönemde küslükleri bitirmek için harekete geçecekti…





DEFALARCA MEMLEKETİNE GİTTİ, BABASINI SADECE BİR KEZ GÖREBİLDİ

Ama beklenen olmadı. Prens Harry babasının kanser olduğunu duyar duymaz hemen İngiltere’ye koştu ancak onu sadece 45 dakika görüp ABD’ye geri döndü. Sonrasında memleketine birkaç defa daha gitti ve bunların hiçbirinde bir daha Charles’ı görmeyi başaramadı.

Harry ve Meghan, Kate Middleton’ın kanser olduğu ortaya çıkınca ona özel bir mesaj yollayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Ancak bu jestleri de kavgalı olan kardeşler Harry ve William’ın arasını düzeltmeye yetmedi.

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Harry en son geçen ay eniştesi Lord Robert Fellowes'un cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelmişti. Ağabeyi William da törende hazır bulundu, ancak ikili ne yüz yüze ne de yan yana geldi…

PRENSİN BABASIYLA GÖRÜŞMESİNE ÜVEY ANNESİ ENGEL OLMUŞ

Harry geçen hafta sonu, yaklaşık 20 yıldır hasta çocuklarla çalışan bir hayır kurumu olan 2024 WellChild Ödülleri'ne katılmak üzere bir kez daha Londra'ya geldi. Ve bu ziyaretinde de babası Kral Charles’la görüşemedi ve kapılar yine yüzüne kapandı.

Daily Beast'in haberine göre aslında Charles bu hafta İngiltere'deyken küçük oğlu Harry’yle görüşmek istemiş ancak Kraliçe Camilla buna engel olmuştu. Kraliçenin bu kararı tek başına almadığı, kralın danışmanlarının da Charles’ın şu anda Harry’yle görüşmesinin “iyi bir fikir olmadığını” düşündükleri bildirildi.

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BAHANE: AMAN KRAL STRESE GİRMESİN!

Kraliçeye yakın bir saray yetkilisi 75 yaşındaki Charles'ın bu ay sonunda Avustralya'ya yapacağı seyahat öncesinde gereksiz bir stres yaşamasını istemediklerini “Charles'ı yavaşlamaya ve işleri ağırdan almaya çağıran başlıca ses Camilla oldu. Kocasının yapmasını istediği son şey Harry'yle yapacağı bir toplantı yüzünden strese girmesi” sözleriyle anlattı.

“Sadece iki oğlunu da sevdiği için değil, aynı zamanda kraliyet için kötü bir görüntü yarattığı için de bu meselenin çözülmesini istiyor” denen Kral Charles böylece kanser olduğu açıklandığından beri defalarca İngiltere’ye gelen oğluna bir kez daha kucak açmamış oldu.

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OĞLUNU BAĞRINA BASMAK İSTİYOR AMA…

Charles 15 Eylül’de 40 yaşına basan oğlu Harry ile arasını sadece bir baba olarak değil monarşi üzerindeki baskıyı hafifletmek için düzelmek istiyor. Buna engel olan en önemli sebeplerden biri ise Prens Harry’nin Spare kitabında üvey annesi Camilla hakkında kaleme aldığı satırlar.

Çocukluğundan başlayarak bugününe kadar tüm hayatını gözler önüne serdiği, büyük gümbürtü koparan kitapta en sert bölümler Harry’nin ağabeyi William ve üvey annesi Camilla’ya ayrılmıştı.

“CAMILLA, KİŞİSEL REKLAMI İÇİN BENİ ÇİĞNEYİP GEÇTİ”

Kitabı piyasaya çıkar çıkmaz art arda röportajlar vermeye başlayan prens, ailesini, karısı Meghan Markle'a dünyayı zindan etmekle suçlamış ve "Ailem, şeytanla aynı yatağa giriyor" demişti.

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Burada bahsedilen “şeytan” ise Kraliçe Camilla’dan başkası değildi. Harry kitabında üvey annesi Camilla’yı “tehlikeli” olarak değerlendirmiş, Charles’la evlenebilmek ve bir gün kraliçe olabilmek için planlı hareket ettiğini iddia etmişti. “Camilla, kişisel reklamı için beni çiğneyip geçti” diyen Harry annesi Lady Diana’yı da elbette unutmamıştı.





ÜVEY ANNESİNİN YAPTIKLARINI UNUTMADI

Diana, 1995'te verdiği bir röportajda Camilla'dan "evliliğimizdeki üçüncü kişi" olarak söz ettiğini hatırlatan Harry bu itirafın Camilla'yı bir caniye dönüştürdüğünü ve onu halkın gözündeki imajını düzeltmeye yönlendirdiğini savundu.

Camilla’nın bu imajı düzeltmek için basınla gizli alışverişler yaptığını, onlara sürekli kendi hakkında olumlu, Diana hakkındaysa olumsuz haberler sızdırdığını ve gücünü kullanarak asılsız haberler yaptırdığını iddia eden Harry, kitabı Spare’de bu süreci “Ailem şeytanla iş birliği yaptı” diyerek anlattı.





“KARIM BİR YANA DÜNYA BİR YANA”

İşte bir yandan yaşı bir hayli ilerleyen bir yandan da kanserin pençesine düşen Kral Charles aslında çok istese de küçük oğlunu çok sevdiği karısı Camilla için sarf ettiği bu sözler yüzünden bir türlü affedemiyor, affetmek bir yana Camilla hayır deyince oğluyla yüz yüze bile gelmiyor…