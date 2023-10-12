Dönence'den muhteşem final... Sevenler kavuştu!

Haberin Devamı

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan (Gece) ve Caner Topçu’nun (Özgür) yer aldığı, kadrosunda Emre Kınay (Cem), Atakan Hoşgören (Miro), Didem İnselel (Verda), Ogün Kaptanoğlu (Harun), Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce), Doğan Karakaş (Rüzgar), Nazlı Çetin (Sera) gibi başarılı isimleri buluşturan, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Dönence' final bölümüyle ekrana ekrana geldi.

Dönence'nin yeni bölümünde;

Berkay ve Rüzgar ateşler arasında kaldı. Onları gören Emir hemen yardım çağırdı. Evden aldığı bez parçalarını ıslatan Miro, ateşin içine daldı.

Eşiyle bir süre ayrı kalan Verda zor zamanlar geçirdi. Gülce bu süreçte annesine destek oldu. Verda’da kızına kaybettiği çantasını Harun’un bulduğunu söyleyip geri verdi.

RÜZGAR ÖLDÜ MÜ? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yangını öğrenen Özgür ve Gece hemen kulübeye gitti. Büyük panik yaşayan Özgür, kulübeye girecekken, Miro’nun kardeşi ve Berkay’ı kurtardığını gördü. Dumandan etkilenen Rüzgar baygınlık geçirdi.

Haberin Devamı

Zor günleri atlayan kardeşler Olgun Ailesi’nin evine misafir oldu. Okula başlayan Rüzgar’a Verda eşlik etti. Kulübeyi Selman’ın kundakladığını bilen Özgür, polisten haber bekledi.

Aralarındaki sorunları aşan Gece ve Özgür romantik anlar yaşadı.

Cem, Özgür’ü arayıp ailesinin yanan eviyle ilgili yeni gelişmeler olduğunu söyleyip, Fatma Baba’nın dükkanına çağırdı.

Yanan evde bulunan tarihi eserlerin Foça’yla ilgili olmadığını söyleyen Cem, ‘onları oraya birisi koydu’ dedi.

ÖZGÜR VE GECE'NİN ROMANTİK ANLARI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Özgür, Cem’e kızı Gece’yi çok sevdiğini söyledi. Kızıyla görüşmek için izin istedi. Çok şaşıran Cem, ne diyeceğini bilemedi.

Bu aşkı anlayışla karşılayan Cem, Gece ve Özgür’e bazı uyarılarda bulundu.

ANNENLE SORUNLAR YAŞIYORUZ

Özgür’den izin isteyen Cem, kızına annesiyle arasında yaşananları anlattı.

Haberin Devamı

Gece annesiyle konuştu. Babasıyla aralarında ne gibi bir problem olduğunu sordu.

Rüzgar ile ders çalışan Gülce, çantasında uğurlu parasını buldu.

Anne kız dertleşirken Gülce de onlara katıldı. Gülce annesine ‘bu benim eski çantam’ sözleriyle Verda’nın kafasını karıştırdı. Gece de babasına güvendiğini Harun’un tehlikeli biri olduğunu söyledi. Yaşananları düşünen Verda, çantanın kaybolduğunu ve çöpe atıldığını Harun’a söylediğini hatırladı.

Cem eşiyle konuşup Harun’dan uzak durmasını söyledi. Verda duydukları karşısında sinirlenip telefonu kapattı.

Fikret’ten gelen teklifi kabul eden Özgür, yeniden kaçak balık işine girdi.

HARUN'UN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberin Devamı

Özgür, Gece’ye ise iş bulduğunu, online kaptanlık kursu vereceğini söyledi.

Özgür’ün kaçakçılık yaptığını öğrenen Miro, gizlice Fikret ve Özgür’ü kayda aldı. Balıkları alıp denize açılan Özgür, kutuları açıp içinde ne taşıdığına baktı. Balık kaçakçılığı yaptığını sanan Özgür, tarihi eserleri görünce ne yapacağını bilemedi.

Verda komşusu Harun’un yanında çalışan görevliyi görünce onunla sohbet etti. ‘Akrabanızı kaybetmişsiniz’ diyen Verda’ya Harun’un yardımcısı, ‘beni Harun Bey izine çıkardı’ cevabını verdi. Verda’yı büyük şaşkınlığa uğrattı.

Fatma Baba’nın dükkanına giden Verda, Harun hakkında bilgi aldı. Fatma Baba da ‘Sizin oturduğunuz evin eski sahibiyle bir husumet yaşadı. Kadınla aşk yaşayınca kocasıyla mahkemelik oldu’ dedi.

Haberin Devamı

Emir, görüntülerin ardından Gece ile buluştu. Özgür’ün kaçakçılık yaptığını Gece’ye söyleyen Miro videoyu izletti.

Emir’le sörf kulübüne giden Gece, Özgür’le bir araya geldi. İki sevgili kavga etti.

Verda, Harun’un eski sevgilisiyle buluştu. Beş yıl önce Foça’dan ayrıldığını söyleyen Sinem Hanım, Harun hakkında her şeyi anlattı; Evliliğim bitti, yuvam dağıldı. Sizinle de bu yüzden buluştum oyuna gelmeyin. Harun, çocuğuna anne arıyor.

Gece ile kavga eden Özgür, kardeşini de alıp Olgun Ailesi’nin evinden ayrıldı.

Özgür yaptığı teslimattan sonra Fikret’ten parasını aldı. Büyük patronu soran Özgür, yanıt alamadı.

Haberin Devamı

Fikret, Selman ile bir araya geldi. Selman’a bu gece yurtdışına gideceğini söyledi.

Harun, Verda’yı tek başına otururken gördü. Yanına gidip sohbet etti. Verda da Harun’u yemeğe davet etti. Aklındaki planı uygulamaya koyan Verda, Harun’un gerçek yüzünü öğrenmeye çalıştı.

Özgür’le kavga eden Gece, Miro ile konser öncesi prova yaptı. İkili daha sonra dertleşti. Emir’e inandığını söyleyen Gece onun güvenini kazanmaya çalıştı.

Eve dönen Gece, annesi ve Harun’u el ele gördü. Annesine çok sinirlenen Gece aldığı cevapla sakinleşti. Verda da kızına planını anlattı: Babanı eve döndürmenin tek yolu bu!

Yurtdışına gideceğini düşünen Selman, eve gelen ‘Harun sana tuzak kurdu, o tekne sonun olacak’ mesajını gördü.

Özgür’le Gece’yi barıştırmak için plan yapan Gülce ve Rüzgar onları bir araya getirdi.

Miro, Özgür’ü kaçakçılık yaptığı için jandarma ekiplerine şikayet etti. Gece de sevgilisiyle birlikte karakola gitti.

Verda, kızı Gülce’den babasını ziyarete gittiği zaman şüphelendiği doktorun fotoğrafını çizmesini istedi.

ÖZGÜR GÖZALTINDA NELER ANLATTI? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Polislerle işbirliği yapan Özgür, kaçakçılık şebekesine ulaşamadığını söyledi. Kendisini Emir’in şikayet ettiğini öğrenen Özgür, kafasındaki soru işaretlerine cevap bulmaya başladı.

Özgür ve Gece’nin plan yaptığı suçluları ortaya çıkarmak için böyle bir oyuna girdiği ortaya çıktı. Cem de ikiliye yardım etti.

Harun’un kendisini öldürtmek istediğini öğrenen Selman, sörf kulübüne gelip Ata’yı kaçırdı.

Ata’yı tekneye götüren Selman’ı Rüzgar tanıdı. Hemen sörf kulübünde bulunanlara haber veren Gülce, Ata’nın kaçırıldığını söyledi.

Büyük panik yaşayan ekip çaresiz kaldı. Selman, Yunan adalarına kaçınca Harun’un oğlu Ata’yı serbest bıraktı. Selman, Harun için çalıştığını da söyledi.

Annesinin istediğini gerçekleştiren Gülce, ailesine çizdiği resmi gösterdi. Selman’ın kimliğini ortaya çıkaran Rüzgar ve Gülce arkalarında büyük bir soru işareti bıraktı. Gece de Selman’ın Harun için çalıştığını Özgür’e anlattı.

Emir, Harun ile bir araya gelip Selman’la aralarındaki konuşmanın ses kaydını dinletti. Harun’u tehdit eden Emir, Fikret’in saldırısıyla çaresiz kaldı.

‘Selman, Cem abiyi neden öldürtmek istesin’ diye soran Özgür’e Verda cevap verdi: Cem haklı galiba Harun bize yalan söyledi. Bildiklerini tek tek anlatan Verda bütün sırları ortaya döktü.

Duydukları karşısında şoke olan Özgür, ‘Harun, annem ve babamın katili mi’ diye sordu. Öfkeyle Harun’u arayan Özgür’ü Olgun Ailesi sakinleştirdi.

CEM, HARUN'U YAKALADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fikret’in telefonuna takip cihazı koyan Özgür, sinyalin bulunduğu yere gitti.

Emir’i infaz etmek için sahile giden Harun ve Fikret, Özgür ile Cem’e yakalandı.

Cem elindeki demirle Fikret’i etkisiz hale getirdi. Harun’u da bayıltan Cem, Özgür’le birlikte Emir’i kurtardı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Harun ve Fikret’i yakaladı.

Emir ile buluşan Gece son kez arkadaşıyla konuştu. Harun’larla ne işi olduğunu sordu. İstediği cevabı alamayan Gece, Emir’e veda etti.

Dizinin final bölümünde Özgür ve Rüzgar kendi evine çıktı. Gülce ise liseyi bitirdi. Alican ile aynı üniversiteye gitti. Gece İzmir’de konservatuvar bölümünü kazandı. Özgür ise kaptanlığa geri döndü, Rüzgar da miço olarak abisinin yanında çalışmaya başladı.