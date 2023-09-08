Dilek Taşı’nda büyük heyecan: Mustafa’yı ziyaret eden Yılmaz, Yılmaz Güney mi?

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1980’li yılların İstanbul’unda geçen ve dönemin buhranlı zamanlarını izleyiciye tüm gerçekçiliğiyle yansıtan “Dilek Taşı” dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. İzleyenleri geçmişe götüren ve o dönemde yaşanan siyasi olayları, savrulan hayatları anlatan dizi ilk bölümüyle reyting tablosunun da zirvesine yerleşti.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞTU: YILMAZ DETAYI

Sosyal medyada da sahneleri ile damga vuran diziye dair en çok konuşulanlardan birisi de Yılmaz Güney detayı oldu.

Dizide Salih Bademci’nin canlandırdığı Mustafa’yı hapishane revirinde ziyaret edip sonrasında da kızından haber getirdiğini söyleyen ‘Yılmaz’ herkesin dikkatini çekti.

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“MUSTAFA KARDEŞ KALK…”

Düştüğü hapishanenin revirinde yaralı bir şekilde yatarak sadece kızına kavuşacağı günü düşünen Mustafa'ya (Salih Bademci) "Mustafa kardeş kalk, kızından haber var!" diyerek el uzatan Yılmaz'ın, ona kızı Cemre'den getirdiği haberde diziye damgasını vurdu.

YILMAZ GÜNEY Mİ?

Dizide işlenen Yılmaz karakterinin ise o dönem cezaevinde tutuklu bulunan merhum sanatçı Yılmaz Güney olup olmadığı ise merak konusu oldu.

İKİNCİ BÖLÜMÜ ŞİMDİDEN BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

‘Yılmaz’ karakterinin kim olduğu dahil birçok detayın yanıt beklediği dizinin yeni bölümü şimdiden büyük merak uyandırdı. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşırken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ’in oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda ise; Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile 14 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de