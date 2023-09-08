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'Dilek Taşı' ilk bölümü ile zirvede

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#Dilek Taşı#Kanal D#Yeni Sezon
Dilek Taşı ilk bölümü ile zirvede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 13:04

Kanal D’nin, yeni sezona damgasını vuran ve çok konuşulan dizisi Dilek Taşı, izleyici karşısına çıktı. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizi yayınlanan ilk bölümü ile seyirciden tam not alarak zirvede açılış yaptı. Dizinin yayınlanan birinci bölümü Total kategoride 3,91 reyting 13.23 izlenme payı ile, 20+ABC1 kategorisinde 4.73 reyting 15.65 izlenme payı ile birinci olurken, AB kategorisinde ise 4.09 reyting 15.56 izlenme payı ile günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

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Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı, duygu yüklü hikayesi ile seyircilerin kalbine dokunan Dilek Taşı, ekrandaki başarısını sosyal medyada da sürdürdü. Gece boyunca listelerin zirvesinde yer alan dizi binlerce yorum alarak çok konuşuldu.

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Dilek Taşı ilk bölümü ile zirvede

Dilek Taşı ekibi izleme yemeğinde bir araya geldi

Hikayesi ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de çok beğenilen Dilek Taşı’nın ekibi izleme yemeğinde bir araya geldi.

Dilek Taşı ilk bölümü ile zirvede

Delta Hotels by Marriott İstanbul Levent’te düzenlenen izleme yemeğine Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı, Kanal D Dramalar Direktörü Gökhan Yıldız, dizinin yapımcısı Efe İrvül’ün yanı sıra oyuncular, yapım ekibi ve Kanal D yöneticileri katıldı. Tüm ekip muhteşem finalin ardından pasta keserek kutlama yaptı.

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Dilek Taşı ilk bölümü ile zirvede

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dilek Taşı’nın başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile 14 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Dilek Taşı#Kanal D#Yeni Sezon

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