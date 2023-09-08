'Dilek Taşı' ilk bölümü ile zirvede

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Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı, duygu yüklü hikayesi ile seyircilerin kalbine dokunan Dilek Taşı, ekrandaki başarısını sosyal medyada da sürdürdü. Gece boyunca listelerin zirvesinde yer alan dizi binlerce yorum alarak çok konuşuldu.





Dilek Taşı ekibi izleme yemeğinde bir araya geldi

Hikayesi ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de çok beğenilen Dilek Taşı’nın ekibi izleme yemeğinde bir araya geldi.

Delta Hotels by Marriott İstanbul Levent’te düzenlenen izleme yemeğine Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı, Kanal D Dramalar Direktörü Gökhan Yıldız, dizinin yapımcısı Efe İrvül’ün yanı sıra oyuncular, yapım ekibi ve Kanal D yöneticileri katıldı. Tüm ekip muhteşem finalin ardından pasta keserek kutlama yaptı.

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Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dilek Taşı’nın başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile 14 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…