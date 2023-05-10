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Deniz ve Ateş arasında kriz bitti, buzlar eridi

Güncelleme Tarihi:

#Kraliçe#Kraliçe 8. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 23:33

Burcu Özberk (Deniz), Gökhan Alkan (Ateş), Selin Şekerci (Zeynep), Özgün Karaman (Ali), Ayşe Akın (Narin), Serhat Parıl (Mahir), Afra Karagöz (Duygu),Gülşehri Mina Kekeç (Rüya), Umut Kaplıca (Aslan), Cihat Tamer (Galip), Enes Koçak (Murat), Ecenaz Üçer (Hande), Ege Semih Erken (Efekan), Melis Özçimen (Şahsene),Caner Nalbanoğlu (Burak), Merve Honca (Simay) ve Ferhat Yılmaz'ı (Kulüp Başkanı) kadrosunda buluşturan; senaryosunu Nil Güleç Ünsal ile Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı yönetmenliğini ise Cevdet Mercan'ın üstlendiği MEDNOVA Yapım imzalı 'Kraliçe' 8. bölümü ile ekranlardaydı.

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Dizinin yeni bölümünde; 

Evden 'kulübe gidiyorum' diyerek çıkan Ateş, restorana Gaye ile buluşmaya gitti.

Ateş, Deniz'in kendisini takip ettiğinden habersizdi!

Deniz ve Ateş arasında kriz bitti, buzlar eridi

Son dakika Deniz tarafından takip edildiğini fark eden Ateş, bu durumu Gaye ile paylaştı.

ATEŞ UCUZ YIRTTI

Sakın dışarıya bakma... Deniz burada, beni takip etmiş

Çiftliğe giden Deniz, Zeynep'e Ateş'in kendisine yalan söylediğini anlattı. Zeynep belki de ilk defa 'bir açıklaması vardır' diyerek Ateş'i savundu.

Olup bitene anlam vermeye çalışan Deniz'e beklediği telefon Gaye'den geldi.

Deniz ve Ateş arasında kriz bitti, buzlar eridi

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Akşam Gaye ile konuşacağını sanarak restorana giden Deniz, kendisi için hazırlanan yıl dönümü sürpriziyle şaşkına döndü.

Yemek çıkışı gazetecilerin ısrarlı soruları Ateş'i kızdırdı. Onu en çok yaralayan ise Deniz'in istediği cevapları vermemesi oldu.

Deniz ve Ateş arasında kriz bitti, buzlar eridi

GAYE MUTLULUKTAN DÖRT KÖŞE

Deniz ile arasındaki sorunları çözdüğünü düşünen Ateş, eve döndüklerinde aslında hiçbir şeyin düzelmediğini fark etti.

'ELİMDEN KAYIP GİDİYORMUŞSUN GİBİ GELİYOR'

Aslan'ın Ali'nin oğlu olmadığından şüphelenen ve durumu çözmek için uğraşan Zeynep, Selim ile konuştuğu sırada Narin'e yakalandı.

Hamleleri ile Deniz ve Ateş'i yavaş yavaş birbirinden uzaklaştırmaya başlayan Gaye, bulduğu her fırsatı değerlendirdi.

Deniz ve Ateş arasında kriz bitti, buzlar eridi

Fotoğraf çekimine giden Deniz'i yalnız bırakmayan Ateş, karısının röportaj sırasında yaptığı açıklamalara kırıldı.

DENİZ'E GELEN TEKLİF ATEŞ'İ RAHATSIZ ETTİ

Gaye'nin teklifini önce reddeden Ateş, çok geçmeden Efe'yi görmeye gitti.

Deniz ve Ateş arasında kriz bitti, buzlar eridi

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GAYE FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Deniz ile çiftlikte konuştuklarından bahseden Gaye, gerçek olmayan sözlerle Ateş'i dolduruşa getirdi.

Bütün gün kocasına ulaşmaya çalışan ancak başarılı olamayan Deniz, Ateş eve gelir gelmez ona hesap sordu.

Selim'in yardımı ile DNA testi yaptıran Zeynep, Aslan'ın Ali'nin gerçek oğlu olmadığını öğrendi.

NARİN'DEN ZEYNEP'E ASLAN ŞANTAJI

Deniz ve Ateş arasında kriz bitti, buzlar eridi

Narin'i evden kovan Zeynep, beklemediği bir rest ile karşılaştı.

Ali'ye hiçbir şey söyleyemezsin. Yoksa Aslan'ı alır giderim tek mahkemeye bakar...

Ateş'in maçında onu destekleyeceğine söz veren Deniz, Ankara'ya gitmek için yola çıktı. Önce çiftliğe uğrayan Deniz, trafiğe takılınca maça geç kaldı.

SEVDİĞİM KARIM 'KOCAMI SEVİYORUM' DİYEMİYOR

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Söz vermesine rağmen Deniz'i tribünde göremeyen Ateş, sinirlerine hakim olmakta zorlandı.

Samet'i arayarak Ankara'da olduğunu haber veren Deniz, Ateş'in maçtan atıldığını ve öfkeyle otele gittiğini öğrendi.

Dizinin final sahnesinde;

Gaye'nin sürpriz ziyareti ile neye uğradığını şaşıran Ateş, Samet'in telefonuyla Deniz'in otele gelmek üzere olduğunu haber aldı.

Panikle Gaye'yi odadan gönderen Ateş, belli etmese de Deniz'in gelişine sevindi. Karı-koca uzun zaman sonra aralarındaki buzları eritmeyi başardı.

Deniz ve Ateş arasında kriz bitti, buzlar eridi

Deniz'in duşta olduğu sırada Gaye'den gelen telefonu açan Ateş, onu otelden hemen ayrılması konusunda uyardı.

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Ancak Deniz'in Gaye'yi görmemesi için her yolu deneyen Ateş, bunda başarılı olamadı.

 

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#Kraliçe#Kraliçe 8. Bölüm#Kanal D

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