Deniz Çakır: Başörtülü rolü oynarım

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2018 yılında başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla mahkemelik olan oyuncu, “Başörtülü bir kadını oynar mısın?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Ben hayatım boyunca bütün özgürlüklerin arkasında durdum. Başörtülü kadınları da savundum, başörtüsüz kadınları da. Bahsi geçen olayda da benim haklı olduğum ortaya çıktı. Ben kazandım o davayı. Benim söylediğim her şeyin doğru, karşı tarafın söylediklerinin doğru olmadığı belgelerle ortaya çıktı. Elbette ki oynarım. Onun dünyasının zorluklarını oynamak benim için bir macera. Kendim gibi olmayanların maceralarını, zorluklarını oynamak dünyanın en keyifli şeyi.”

30 Aralık 2018’de Beşiktaş’taki bir kafede başörtülü yedi kadına hakaret ettiği iddiası üzerine Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatılmış, 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Oyuncu, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve aşağılama’ suçlarından yargılandığı davada 2021 yılında beraat etmişti.