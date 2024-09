Darth Vader’a sesini veren efsane aktör James Earl Jones hayatını kaybetti

Haberin Devamı

93 yaşındaki usta aktör James Earl Jones 93 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun basın sözcüsü Jones’un pazartesi günü evinde, başucunda ailesi ve sevdikleriyle çevrili şekilde son nefesini verdiğini açıkladı.

Hem sinemada hem de tiyatro sahnesinde sayısız başarı kazanmış olsa da James Earl jones hafızalara en çok Yıldız Savaşları serisinin kötü adamı Darth Vader'ın sesi olarak kazınmıştı

Eski bir asker ve komando olan James Earl Jones kariyeri boyunca sayısız ödül kazanmış, 1971’de Sidney Poitier’den sonra En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilen ikinci siyah isim olmuştu.

Efsane oyuncu bu ödüle hiç uzanamadı ancak 2011’de Oscar Onur Ödülü kazanmıştı.

Haberin Devamı

Usta oyuncu 2011 yılında aldığı bu ödülle birlikte Emmy, Grammy, Oscar ve Tony (EGOT) kazanan az sayıdaki oyuncudan biri olmuştu.

1931 yılında dünyaya gelen Jones'un gösteri dünyasındaki onlarca yıllık kariyeri, 50'li yıllarda Michigan Üniversitesi'nde oyunculuğa olan aşkını keşfetmesiyle başladı.

Daha sonra hayallerinin peşinden gitmek için New York'a taşındı ve American Theatre Wing'de okurken bir yandan da okulun hademesi olarak çalıştı.

1958'de, daha sonra onuruna James Earl Jones Tiyatrosu olarak yeniden adlandırılan Manhattan Cort Tiyatrosu'nda “Sunrise at Campobello” ile Broadway'deki ilk çıkışını yaptı.

Jones sinemadaki ilk rolünü Stanley Kubrick'in 1964 yapımı Soğuk Savaş hicvi “Dr. Strangelove” filminde canlandırmıştı.

Yıldız Savaşları serisinin orijinal üçlemesinde sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük “kötü adamı” olan Darth Vader karakterini seslendiren James Earl Jones’un sesi sinemaseverlerin hafızalarına kazınmıştı.

Haberin Devamı

Daha çok bu rolle hatırlansa da efsane oyuncu 1982 yapımı “Conan the Barbarian”, 1988 yapımı “Coming to America”, 1989 yapımı “Field of Dreams”, 1990 yapımı “The Hunt for Red October”, 1993 yapımı “The Sandlot” ve daha birçok önemli filmde rol aldı.

James Earl Jones'un ölüm haberi oyuncu arkadaşlarını da üzüntüye boğdu... Yıldız Savaşları serinde Luke Skywalker'ı yani Darth Vader'ın oğlunu canlandıran Mark Hamill usta aktörün ardından "Huzur içinde uyu baba" diyerek paylaşım yaptı

Jones, dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu kazanan ilk Siyah olan Jack Jefferson rolünü yeniden canlandırdığı “The Great White Hope” ile 1971 Oscar'larında En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmişti.

Haberin Devamı

Unutulmaz animasyon “Aslan Kral” filminde de Mufasa'yı da seslendiren James Earl Jones 2016 yılında 34 yıllık eşi Cecilia Hart’ı yumurtalık kanserinden kaybettikten sonra pek ortalarda görünmemişti.

Bu evlilikten Flynn adında bir oğlu olan efsane aktör uzun yıllardır Tip 2 diyabet hastalığıyla mücadele ediyordu.