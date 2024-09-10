Eşi ‘Hastalığının farkında bile değil’ demişti… Sevdiklerinin gözü önünde her geçen gün eriyip gidiyor

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Sadece aksiyon sinemasının değil, komedilerin ve bilim kurgu filmlerinin de en büyük yıldızlarından biri oldu Bruce Willis.

Oynadığı sayısız filmle dünya çapında milyonlarca hayran kazanan yıldız isim güler yüzü, muzip ifadesi, beş kızı ve sevgi dolu ailesiyle de Hollywood’un en sevilen isimlerindendi.

Yaklaşık 2 yıldır çaresi olmayan hastalıkların pençesine düşen Bruce Willis'in durumu hayranlarını çok üzdü

2 YILDIR ÇARESİZ HASTALIKLARLA BOĞUŞUYOR

Ne yazık ki kimin başına gelse büyük bir trajedi yaratacak durumu bir oyuncunun başına gelebilecek belki de en korkunç şeylerden birine yol açmıştı.

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Willis, önce söz yitimi de denen afazi hastalığına yakalandı. Kişinin konuşma yetisini elinden alan ve etrafıyla iletişim kurmasını engelleyen bu çaresi olmayan hastalık onu en sevdiklerinden bile koparmaya başladı.

Yıldız oyuncunun hastalığını ailesi açıklamış, onun bu yüzden artık çok sevdiği oyunculuk mesleğinden emekli olduğunu duyurmuştu.

Bu teşhisten kısa bir süre sonra da hastalığı giderek ve büyük bir hızla ilerleyen Bruce Willis’in demansa yakalandığı ortaya çıktı. Bu iki nörolojik hastalık yıldız oyuncunun bir süre sonra kaçınılmaz şekilde tüm belleğini ve sevdikleriyle tüm anılarını kaybetmesine yol açacak.

Artık evinden dışarı pek çıkmayan usta aktör pazar günü çıktığı araba gezintisinde böyle görüntülendi

Hastalığı teşhis edildiğinden beri etrafı eşi Emma Heming ve iki küçük kızı dışında eski karısı Demi Moore ve ondan doğan üç yetişkin kızı tarafından sarılan ve büyük bir ilgi ve sevgiyle bakılan Bruce Willis pazar günü los Angeles sokaklarında arabasıyla gezerken görüntülendi.

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KORUMALARIYLA ARABA GEZİNTİSİNE ÇIKTI

69 yaşındaki usta oyuncu siyah bir şapka ve yatay gri çizgili yakalı bir düğmeli üst giymiş olarak aracının ön yolcu koltuğunda oturuyordu. Arabanın camından etrafı izleyip manzaraya dalarken görüntülenen Bruce Willis’in yanında ise korumaları vardı.

Willis’in durumuyla ilgili son bilgileri en büyük kızı Rumer Willis 22 Ağustos’ta yaptığı bir Instagram paylaşımında vermişti.

AİLESİ VE KÜÇÜK TORUNU ONU HAYATA BAĞLIYOR

Babasının elini tutarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Rumer Willis babasının durumunu soran hayranlarına “O harika. Onu çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bir yaşındaki kızım, torunu Louetta ile çok güzel bir bağ kurdular” demişti.

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Bruce Willis en büyük çocuğu olan Rumer’ın anne olmasıyla birlikte ilk kez torun sahibi olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Rumer Willis kızı doğduktan sonra “Bu çok güzel çünkü babamın tam bir kız babası olduğunu hissediyorum. Küçük kızımla o kadar iyi anlaşıyor ki. Ona karşı çok tatlı” demişti.

Emma Heming eşinin hastalığı ortaya çıktığı günden beri sık sık durumuyla ilgili bilgilendirme yapıyor ve bu hastalıktan muzdarip ailelere yardımcı olmaya çalışıyor... Emma Heming geçen yıl bir televizyon programına katılıp eşinin hastalığının farkında bile olmadığını gözyaşlarıyla anlatmıştı

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Rumer Willis çok zor günlerden geçseler de büyük ailesinin ünlü oyuncunun durumuyla ilgili olarak her zaman çok açık davrandıklarını çünkü aynı durumda olan hastalar için farkındalık yaratmak istediklerini “Bir aile olarak onun yaşadıkları konusundaki savunmasızlığımız ve şeffaflığımız benim için çok önemli çünkü böyle bir şeyle herhangi bir şekilde mücadele eden başka bir aile üzerinde herhangi bir etkisi olabilirse ya da bir tedavi bulma umuduyla hastalığa daha fazla dikkat çekebilirse ya da başka herhangi birine hizmet edebilecek herhangi bir şey, bunun gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum” sözleriyle anlatmıştı.

Willis'in en büyük kızı Rumer geçen yıl anne olmuş, usta aktör böylece torun sevinci de yaşamıştı

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ÇOK SEVDİĞİ MESLEĞİNİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Bruce Willis’in kızları, eşi ve eski eşinin de aralarında bulunduğu büyük ailesi 30 Mart 2022'de Instagram üzerinden ortak bir açıklama yayınlayarak onun afaziye yakalandığını duyurmuş ve mesleğini de bıraktığını açıklamışlardı.

Demi Moore ve Bruce Willis boşandıktan sonra dostlukları bozulmamıştı... Moore eski eşinin zor günlerinde hep ona destek oldu

BÜYÜK AİLESİ ETRAFINA SEVGİDEN BİR ÇEMBER OLDU

Aile daha sonra 16 Şubat 2023 tarihinde bir açıklama daha yayınlayarak Willis'e frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğunu duyurdu ve bunu demansın en yaygın şekli olarak nitelendirerek şu anda hastalığın tedavisi olmadığını açıkladılar.

Tüm bu süreç boyunca Bruce Willis, eşi Emma Heming ve kızları 12 yaşındaki Mabel Ray ve 10 yaşındaki Evelyn’e en büyük destek efsane aktörün eski eşi Demi Moore ve ondan doğan üç kızı 36 yaşındaki Rumer, 33 yaşındaki Scout ve 30 yaşındaki Tallulah’tan geldi.

Hastalığı ortaya çıktığından beri büyük ailesi Bruce Willis'i hiç yalnız bırakmıyor

Emma Heming ve Demi Moore Bruce Willis’in bakımı ve hayatının geri kalanını en rahat ve mutlu şekilde geçirmesi için birlik olurken kızları da onu bir an olsun yalnız bırakmamaya ve anıları solarken hep yanında kalmaya devam ettiler.