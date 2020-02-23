Çukur'un 88. bölümünde neler olacak?

Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Perihan Savaş, Şenay Gürler ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimerin rol aldığı Çukur, bu hafta 88. bölümüyle yayınlanacak. Çukur'un yeni bölümüne kısa bir süre kala, fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Çukur'un 88. bölüm fragmanları ve kısa özeti...

Çukur'un 24 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde;

Yamaç, Çağatay’ın hamleleri ile iyice çıkmaza giren Çukur’u yeniden toparlamak için Cumali ve Selim’i de yanına alarak mahalleye dönecek. Selim, Çukur’daki para sıkıntısını çözmek için iş arayışına girerken Yamaç ve Vartolu da dağılan ailenin bütün parçalarını bir araya getirmeye çalışacak.

Azer ve Karaca arasındaki yakınlığı fark eden Fadik, soluğu Sultan’ın yanında alacak. Karaca zor bir seçim yapmak zorunda kalacak. Uzun zaman sonra evine dönen Vartolu, Sultan’a babasının katili konusunda hesap vermek zorunda kalacak. Damla'nın, Cumali’ye vereceği sürpriz haber büyük bir heyecan yaratacak. Babasından kalan boşluğu artık doldurmak zorunda kalan Yamaç, Çukur’u ve aileyi korumak için bu kez bambaşka bir yol izleyecek ve herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak.