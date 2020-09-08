Çukur'da Yamaç öldü mü? Çukur son bölümün ardından 4. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Çukur dizisi bu akşam saat 20:00'da izleyicilerinin karşısına yeni sezonu ile çıktı. Show TV'de ekranlara gelen Çukur'un 4.yeni sezon ilk bölüm finalinde Cumali ve Yamaç'ın İdris'in kahvesine karşılaşması heyecanlı anlara neden oldu. Final anında yaşananların ardından ise Yamaç'ın ölüp ölmediği merak konusu oldu. İşte, Çukur 4. sezon 2. yeni bölüm fragmanı.

YAMAÇ ÖLDÜ MÜ?

Yamaç'ın ölüp ölmediği henüz belli değil. Dizinin yeni bölümünde Yamaç'ın akıbeti belli olacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur'un son bölümü sonrası 4. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Çukur'un yeni bölüm fragmanından görüntüler;

ÇUKUR YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ailesini bir arada tutmak ve mahallesini korumak için her şeyi yapan Yamaç’ın aylardır kaçtığı kabusla yüz yüze geldiği anlar nefesleri kesecek.

Çukur, en büyük düşmanıyla savaşa girmek üzeredir. Emir’in Erdenet’ler hakkında yaptığı haber Çukur ve Erdenet’leri bir kez daha karşı karşıya getirecek. Yamaç ve Arık kozlarını birebirde paylaşırken Yamaç, en büyük Erdenet’in dikkatini çekecek. Erdenetler ve Çukur arasındaki savaşta bütün dengeleri değiştirecek kişi olan Cengiz, Yamaç hakkında önemli bir karar verecek. Cengiz’in Yamaç hakkındaki planı büyük merak uyandırırken Arık’ın bir sonraki hamlesi ise Yamaç’ı yüzleşmeye en korktuğu şeyle karşı karşıya getirmek olacak. Koçovalıların evinde düğün hazırlıkları sürerken Karaca’nın kendi kaderini çizmek için kurduğu gizli planlar Azer dahil herkesin hayatını etkileyecek.