Çukur bu akşam var mı? Çukur yeni bölüm ne zaman? Show TV yayın akışı

Çukur dizisinin yeni bölümü için heyecan giderek artıyor. Show TV’de ekrana gelen sevilen dizi her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor. Dizinin oyuncuları arasına yeni sezonda yine birbirinden ünlü isimler katıldı. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Barış Arduç gibi isimlerin yer aldığı dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İşte 13 Nisan Show TV yayın akışı…

ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI?

Çukur dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Show TV’de bu akşam 20:00’da Deliha 2 filmi ekrana gelecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Show TV’de ekrana gelen dizi koronavirüs önlemleri kapsamında yayınlanmıyor. Dizinin yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.





13 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)

18:45 Show Ana Haber Canlı

20:00 Deliha 2

22:15 Deliha 2