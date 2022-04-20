Ceylin cinayet şüphesiyle gözaltına alınıyor…

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İzleyicilere Pazar akşamlarını iple çektiren Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında seyirciler Ceylin’le Ilgaz’ın çaresizliğine ve birbirlerine duydukları aşkın imkansızlığına şahit oluyor. Zafer’i öldürenin Çınar olduğunu öğrenen Gül, hesap sormak için Metin’in kapısına dayanırken iki ailenin yüzleşmesi merakla bekleniyor. Tanıtımda yine 6 ay sonrası gözler önüne serilirken Ceylin’in kendisini cinayet şüphesiyle göz altına alan Eren’e hiçbir şey söylemeden teslim olması kafaları karıştırıyor. Yekta’nın Çınar’ı hapishanede ziyaret etmesi herkesi şaşırtırken “Çınar, hapishaneden kurtulmak için Yekta’ya vekalet verecek mi?” sorusunun yanıtı Yargı’nın yeni bölümünde yanıt bulacak.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle bir araya geldiği ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Şükran Ovalı, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!