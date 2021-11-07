Cemre Baysel: 'Kendimi şanslı hissetmiyorum' demek nankörlük olur

◊ Bu yıl ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar’dan biri oldunuz. Geçmiş yıllarda kazananları ve onların geldiği noktaları da biliyoruz. Bu ödülün kariyerinizi nasıl etkileyeceğinizi düşünüyorsunuz?
- Geçmiş dönemlerde ödül alanlar, o dönemin en çok konuşulan, yetenekleri ve duruşlarıyla adlarından çokça söz edilen isimleriydi. Ben de seyircilerimize öyle güzel hissettirmişim ki enerjimi, bu ödüle layık görüldüm. Yaptığım işlerde gösterdiğim performans bugünkü gibi dikkat çekici ve akılda kalıcı olursa, kariyerimde her zaman güzel yollar kat edeceğimi düşünüyorum. Yıldızı Parlayanlar ödülü ile bir şeyleri kendime ispatlamış oldum. Bundan sonra ışığımın devam etmesi benim elimde.
◊ Haberi aldığınızda yaşadığınız hisleri bizimle de paylaşır mısınız?
- Çok mutlu ve şaşkındım. İşlerin buraya varacağını tahmin etmek ve etmemek arasındaydım. “Bir şeyleri başarmışım demek ki” dedim. Çok gurur verici, çok özel.
SAÇLARIM GÜZEL OLDUĞUNDA
KENDİMİ GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM
◊ Reklam çekimlerinde Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu ile birlikteydiniz. İlk kez mi tanıştınız?
- Evet, kızlarla ilk kez bir araya geldik. Yaptığımız işten dolayı ikisini de tanıyor ve yeteneklerini görüyordum. Her iki ismi duyduğumda da “Çok adil bir seçim olmuş” dedim.
‘ŞANSLI HİSSETMİYORUM’ DEMEK
NANKÖRLÜK OLUR
Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz? Kendinizi şanslı hissediyor musunuz?
- Her şeyin yolunda olduğu bir dönemdeyim. Kendimi şanslı hissetmiyorum demek, benimle beraber olan sevdiklerime, sağlığıma, olduğum yere, yediğim lokmaya nankörlük olur. Hem çok şanslıyım hem de çok kararlı. Çok şükür ki bugünlere geldim, tırnaklarımla kazıya kazıya.
‘BU İŞTE OLMALIYIM’
DİYECEĞİM SENARYOYU ARIYORUM
Yakın dönemde yeni projeler var mı?
- Senaryosunu okuduğum birkaç proje var. Ama şu an, okurken içinde kendimi bulduğum, “Ben bu işte olmalıyım” diyeceğim senaryoyu arıyorum.
BANA EN ÇOK BENZEYEN KARAKTER
◊ “Baht Oyunu” dizisindeki Ada karakteri çok sevildi. Ada sizin için ne ifade ediyor?
- Ada, şimdiye kadar canlandırdığım karakterler arasında bana en çok benzeyen karakter. Bitmek bilmeyen enerjisi beni yansıtıyor.
Olaylara bakış açısı ve bulduğu çözümler Cemre gibi olmasa da enerjisini benzetiyorum. Ada ile çok güzel vakit geçirdim. Onun büyümesine ve kendini geliştirmesine tanık olmak beni hep heyecanlandırdı. Çok başkaydı Ada, çok!
◊ Romantik komedilerle tanınmak bazen negatif etki yaratır, çünkü hep aynı türde işlerden teklifler gelir. Sizin için de durum bu yönde mi?
- Şu an okuduğum senaryolar içerisinde romantik komedi yok dersem yeterli bir yanıt olur diye düşünüyorum.
◊ Neşeli bir karakteriniz var gibi görünüyor, gerçek hayatta kendinizi tarif etmenizi istesem ne dersiniz?
- Kendimi şu an burada tarif edemeyecek kadar çekingenim derim. Özgüveni yerinde olan biriyim ama bu çekingen olduğum gerçeğini değiştirmiyor.