Cemre Baysel: 'Kendimi şanslı hissetmiyorum' demek nankörlük olur

◊ Bu yıl ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar’dan biri oldunuz. Geçmiş yıllarda kazananları ve onların geldiği noktaları da biliyoruz. Bu ödülün kariyerinizi nasıl etkileyeceğinizi düşünüyorsunuz?

- Geçmiş dönemlerde ödül alanlar, o dönemin en çok konuşulan, yetenekleri ve duruşlarıyla adlarından çokça söz edilen isimleriydi. Ben de seyircilerimize öyle güzel hissettirmişim ki enerjimi, bu ödüle layık görüldüm. Yaptığım işlerde gösterdiğim performans bugünkü gibi dikkat çekici ve akılda kalıcı olursa, kariyerimde her zaman güzel yollar kat edeceğimi düşünüyorum. Yıldızı Parlayanlar ödülü ile bir şeyleri kendime ispatlamış oldum. Bundan sonra ışığımın devam etmesi benim elimde.

◊ Haberi aldığınızda yaşadığınız hisleri bizimle de paylaşır mısınız?

- Çok mutlu ve şaşkındım. İşlerin buraya varacağını tahmin etmek ve etmemek arasındaydım. “Bir şeyleri başarmışım demek ki” dedim. Çok gurur verici, çok özel.

SAÇLARIM GÜZEL OLDUĞUNDA

KENDİMİ GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM

◊ Reklam çekimlerinde Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu ile birlikteydiniz. İlk kez mi tanıştınız?

- Evet, kızlarla ilk kez bir araya geldik. Yaptığımız işten dolayı ikisini de tanıyor ve yeteneklerini görüyordum. Her iki ismi duyduğumda da “Çok adil bir seçim olmuş” dedim.



- Geceye hazırlıklar bu yılın Pantene Yıldızı Parlayanlar’ından biri olacağımı öğrendiğim andan itibaren başladı diyebiliriz. İşim gereği saçlarım sık sık işlem görüyor ama tabii uzun saçlarımın her zaman güzel görünmesi için arada bakım da uyguluyordum. Bu süreçte Pantene ekibiyle birlikte hem saç tipime hem de saçlarımın ihtiyaçlarına uygun bakım ürünlerini öğrendim ve saç bakım rutinimi değiştirdim. Saçlarımın sağlıklı görünümünü korumak ve gücünü göstermek için karmaşık bakımlara ihtiyaç duymadan evde her yıkamada kullandığım ürünlerle birlikte bakım yapabileceğimi keşfettim. Her yıkamada şampuan sonrası Pantene Onarıcı ve Koruyucu Bakım Kremi ile saçlarımı onararak gücünü koruyorum. Saçlarımı ağırlaştırmadan bakım yapan ve koparak dökülmeleri azaltan Pantene Dökülme Karşıtı Maske’yi de haftada bir uygulayarak saçlarımı güçlendirmeye devam ediyorum. Tüm kadınlar gibi ben de saçlarım güzel olduğunda kendimi güçlü hissediyorum.- Benim için gücümü göstermek; içten gelen enerjimi ve özgüvenimi baştan ayağa üzerimde taşımak ve yolumun kesiştiği herkese o enerjiyi aktarabilmek demek.En güçlü hissettiğim anlara geri dönüp baktığımda, kendimi hem psikolojik hem de fiziksel anlamda güçlü hissettiğimi hatırlıyorum. Pantene Altın Kelebek’te de kırmızı halıda ve sahnede kendimi iyi ve güçlü hissedebilmem için nasıl göründüğüm önemli olacak benim için.Özellikle bu tarz özel gecelerde ve etkinliklerde saçlarımın iyi olması bana kendimi çok daha özgüvenli ve güçlü hissettiriyor. En güzel halimle saçlarımın gücünü göstermek için sabırsızlanıyorum.

‘ŞANSLI HİSSETMİYORUM’ DEMEK

NANKÖRLÜK OLUR

Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz? Kendinizi şanslı hissediyor musunuz?

- Her şeyin yolunda olduğu bir dönemdeyim. Kendimi şanslı hissetmiyorum demek, benimle beraber olan sevdiklerime, sağlığıma, olduğum yere, yediğim lokmaya nankörlük olur. Hem çok şanslıyım hem de çok kararlı. Çok şükür ki bugünlere geldim, tırnaklarımla kazıya kazıya.

‘BU İŞTE OLMALIYIM’

DİYECEĞİM SENARYOYU ARIYORUM

Yakın dönemde yeni projeler var mı?

- Senaryosunu okuduğum birkaç proje var. Ama şu an, okurken içinde kendimi bulduğum, “Ben bu işte olmalıyım” diyeceğim senaryoyu arıyorum.

BANA EN ÇOK BENZEYEN KARAKTER

◊ “Baht Oyunu” dizisindeki Ada karakteri çok sevildi. Ada sizin için ne ifade ediyor?

- Ada, şimdiye kadar canlandırdığım karakterler arasında bana en çok benzeyen karakter. Bitmek bilmeyen enerjisi beni yansıtıyor.

Olaylara bakış açısı ve bulduğu çözümler Cemre gibi olmasa da enerjisini benzetiyorum. Ada ile çok güzel vakit geçirdim. Onun büyümesine ve kendini geliştirmesine tanık olmak beni hep heyecanlandırdı. Çok başkaydı Ada, çok!

◊ Romantik komedilerle tanınmak bazen negatif etki yaratır, çünkü hep aynı türde işlerden teklifler gelir. Sizin için de durum bu yönde mi?

- Şu an okuduğum senaryolar içerisinde romantik komedi yok dersem yeterli bir yanıt olur diye düşünüyorum.

◊ Neşeli bir karakteriniz var gibi görünüyor, gerçek hayatta kendinizi tarif etmenizi istesem ne dersiniz?

- Kendimi şu an burada tarif edemeyecek kadar çekingenim derim. Özgüveni yerinde olan biriyim ama bu çekingen olduğum gerçeğini değiştirmiyor.