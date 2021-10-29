Baht Oyunu oyuncusu Cemre Baysel ameliyat oldu

Haberin Devamı

BİR YILDIR BENİMLE BİRLİKTE YAŞAYAN ŞEYDEN KURTULDUM

Sosyal medya hesabından ameliyata girmeden önce çekilmiş fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Benim kocaman ailem! Birkaç gün önce bir operasyon geçirdim. Sanki bunu hissetmiş gibi beni çok merak etmişsiniz. Ben iyiyim... Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum. Bundan sonrası bol dinlenme. Eski sağlığıma kavuşmak için bir süre evdeyim. Durumumu açıklamayı beni seven sayan insanlara borçluyum. Herkese çok sevgiler" notunu düştü.