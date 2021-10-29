Baht Oyunu oyuncusu Cemre Baysel ameliyat oldu

BİR YILDIR BENİMLE BİRLİKTE YAŞAYAN ŞEYDEN KURTULDUM
Sosyal medya hesabından ameliyata girmeden önce çekilmiş fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Benim kocaman ailem! Birkaç gün önce bir operasyon geçirdim. Sanki bunu hissetmiş gibi beni çok merak etmişsiniz. Ben iyiyim... Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum. Bundan sonrası bol dinlenme. Eski sağlığıma kavuşmak için bir süre evdeyim. Durumumu açıklamayı beni seven sayan insanlara borçluyum. Herkese çok sevgiler" notunu düştü.
Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu! İşte savcının hedefindeki kişiler
Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....
Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al
Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'
Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi