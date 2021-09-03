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Televizyon
Haber Giriş: 03.09.2021 - 12:49 | Son Güncelleme:

Camdaki Kız’ın yeni bölümünden ilk görüntüler

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Camdaki Kız’ın yeni bölümünden ilk görüntüler

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın, yeni bölümünden ilk görüntüler yayınlandı. Yayınlanan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizinin yeni bölümü ise şimdiden merak konusu oldu.

Nalan’ı evlendiren Feride önemli bir eşiği atlatmış olmanın inancıyla içini rahatlatmaktadır. Nalan ve Sedat ise yeni düzenlerine alışmaya çalışmaktadırlar. Nalan, yeni hayatında hayalini kurduğu mutluluğu yakalayabilecek mi?

 Camdaki Kız yeni sezonu ile 09 Eylül Perşembe akşamı 20.00’de Kanal D’de...

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