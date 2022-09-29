Camdaki Kız'da sorular yanıt buluyor

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Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan “Camdaki Kız” bu akşam 50. bölümüyle ekrana geliyor.

MERAKLA BEKLENİYOR

Nalan, Hayri'yi kıskandırmaya çalışıyor...

Feride, Nalan'ın Hayri'den uzak durması için yeni planlar yaparken, Hayri ise Nalan'ın Sedat'la arasını düzeltmesini kabullenemiyor...

Diğer yandan Rafet, Gülcihan'dan boşanmak için ilk adımı atıyor...

BU AKŞAM KANAL D'DE

Yine izleyenlerini ekran başına kilitleyecek olan Camdaki Kız, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.