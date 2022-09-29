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Camdaki Kız'da sorular yanıt buluyor

Güncelleme Tarihi:

#Camdaki Kız#Kanal D#Yeni Bölüm
Camdaki Kızda sorular yanıt buluyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 09:56

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız herkesi yine ekran başına kilitleyecek. Geçtiğimiz haftaki bölümde izleyenlerin kafasında oluşan soru işaretleri bu bölümde yanıt bulacak. Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de...

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Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan “Camdaki Kız” bu akşam 50. bölümüyle ekrana geliyor.

MERAKLA BEKLENİYOR 

Nalan, Hayri'yi kıskandırmaya çalışıyor...

Feride, Nalan'ın Hayri'den uzak durması için yeni planlar yaparken, Hayri ise Nalan'ın Sedat'la arasını düzeltmesini kabullenemiyor...

Diğer yandan Rafet, Gülcihan'dan boşanmak için ilk adımı atıyor...

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BU AKŞAM KANAL D'DE

Yine izleyenlerini ekran başına kilitleyecek olan Camdaki Kız, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Camdaki Kız 50. Bölüm FragmanıCamdaki Kız 50. Bölüm Fragmanı
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#Camdaki Kız#Kanal D#Yeni Bölüm

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