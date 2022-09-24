Set Ekstra, Koroğlu Köşkü'nü ziyaret etti

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Set Ekstra'nın ilk bölümünde; Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar'ı köşkte Enis Arıkan karşılarken, hem canlandırdığı 'Muzaffer' karakteri anlattı hem de Muzo'nun odasını gezdirdi. Ardından dizinin 'Feride'si Nur Sürer ile sohbet eden Acar, hayat verdiği sert karakter nedeniyle sokakta ne gibi tepkiler aldığını sordu.

"ANNESİ 'ODANDAN ÇIKMA, SENİ KİMSE GÖRMESİN' DEMİŞ"

Enis Arıkan, Muzo'nun odasından hiç çıkmamasıyla ilgili, "Aslında çocukluğundan gelen bir şey bu. Sırtıyla alakalı bir problemi var biliyorsunuz. Anne baskısı var aslında. Annesinin ona; 'Odandan çıkma, seni kimse görmesin' baskısı onun odadan çıkmamasına sebep olmuş" şeklinde konuştu.

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'MUZAFFER' KARAKTERİNE NASIL HAZIRLANDI?

Arıkan, 'Muzo' karakterine nasıl hazırlandığı konusunda da "İnsanların beni ilk başta yadırgayacağını düşündüm ama beni kabul edeceklerini de biliyordum. Çünkü ben hep güldürdüm, 'Evimizin tatlı çocuğu' modundaydım. Bunu kırmak da istedim. Bir oyuncu koçuyla anlaştım ve çalışmaya başladım" dedi.

Ünlü oyuncu, Muzaffer'in Nalan'a olan aşkıyla alakalı da "Aslında ikisi de çok yalnız. Muzo bu yüzden hep 'Beni anlarsa Nalan anlar' diye düşünüyor. Çok büyük bir arkadaşlık aşkı gibi aslında aralarında olan bağ" ifadelerini kullandı.

"YALNIZ KALACAĞINI BİLİYORDU"

Enis Arıkan, ikinci sezonun final bölümünde, Pera'nın Muzaffer'i terk ettiği ve mektubu bulduğu sahneyi anlattı. Arıkan, "Mektubu ilk gördüğüm an ne söylemem gerektiğini yönetmenimize sordum. Konuşmadan duyguyu vermeye çalıştım. Ama Muzaffer bir yandan hep yapamayacağını, bir yerde yalnız kalacağını biliyordu" dedi.

"HEP HAYLAZLIK PEŞİNDEYİM"

Setten yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada sık sık gündem olan Enis Arıkan, "Hep haylazlık peşindeyim, asla duramıyorum. En dram yüklü sahneyi çekerken bile kahkahalarla gülüyoruz. Mesela Burcu bir sahnede ağlıyor, ben kenarda kıs kıs gülüyorum" şeklinde konuştu.

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'Muzaffer'in kamburu nasıl hazırlanıyor?' sorusuna da yanıt veren Enis Arıkan, tüm vücudunu sıkı sıkı saran ve hareket etmeyen bir aparat giydiğini söyledi. Bunun kendisini çok zorladığını ifade eden oyuncu, sırtının o tarafının hep ağrıdığını belirtti.

'BİZİMKİSİ AİLE İÇİ ŞİDDET"

Ardından 'Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer ile sohbet eden Asiye Acar, usta oyuncuyanormal hayatından nasıl tepkiler aldığını sordu. Sürer, konuyla ilgili olarak, "Aslında pek, tepki vermiyorlar. Normalde de öyle olduğumu düşünüyorlar sanırım. Hatta bir keresinde evime giderken köşeden hızlıca döndüm, bir adam otuyordu rahat bir şekilde; beni öyle görünce hemen toparlandı. 'Rahat olun, bizimkisi aile içi şiddet' dedim" ifadelerini kullandı.

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"FERİDE NE OLURSA OLSUN GÜÇLÜ OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Canlandırdığı Feride karakterinin önceki rollerinin aksine daha farklı olduğunu belirten Nur Sürer, "Bazen Nalan'la sahnelerde yumuşuyorum ama Allahtan yönetmenimiz Nadim (Güç) var, o beni hemen toparlıyor. Ne olursa olsun güçlü durmaya çalışan bir kadın. Depresif bir tarafı var, travmaları olan bir kadın" dedi.