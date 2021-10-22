Camdaki Kız zirvedeki yerini korudu

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın önceki akşam (21 Ekim) yayınlanan 16. bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Sedat ve Cana son çare Feride’den yardım istiyor…

Camdaki Kız’ın bu bölümünde Feride, Alp’in Nalan’la konuşup Cana-Sedat ilişkisini Nalan’a anlatmasını engelledi. Selen’in hamilelik yalanı daha da büyürken, Hayri Nalan’ın hamile olmadığını anlayınca çok sevindi. Rafet ve Gülcihan’ın 40. evlilik yıldönümlerinin kutlandığı partide yayınlanan görüntüler herkesi şaşırttı.



Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şeri-foğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Er-geç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senar-yosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan 'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı Kanal D’de….