Camdaki Kız zirvedeki yerini korudu

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın önceki akşam (21 Ekim) yayınlanan 16. bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.
Sedat ve Cana son çare Feride’den yardım istiyor…
Camdaki Kız’ın bu bölümünde Feride, Alp’in Nalan’la konuşup Cana-Sedat ilişkisini Nalan’a anlatmasını engelledi. Selen’in hamilelik yalanı daha da büyürken, Hayri Nalan’ın hamile olmadığını anlayınca çok sevindi. Rafet ve Gülcihan’ın 40. evlilik yıldönümlerinin kutlandığı partide yayınlanan görüntüler herkesi şaşırttı.
Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı Kanal D’de….