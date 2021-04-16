Camdaki Kız 2. son bölümde Sedat'tan Nalan'a büyük şok! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

Camdaki Kız 2. son bölüm tek parça Kanal D'nin internet sitesinden yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Camdaki Kız dizisinin son bölümünde kendisini adeta peri masalının içinde bulan Nalan'ın Sedat'la ilgili öğrendikleri karşısında neler yaşayacağı büyük merak uyandırdı. Feride, kızının Rafet Koroğlu'yla olduğunu öğrenince Nalan'ın korsesini açmayışı ise bu hafta en çok konuşulan anlardan oldu. Camdaki Kız son bölümü aşağıdaki bağlantıdan full HD izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 15 Nisan Perşembe yayınlanan ikinci bölümde Nalan, Sedat'la ilgili öğrendikleri karşısında neler yaşayacak?

Sedat'ın Nalan’la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer. Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu’na ait lüks çiftliğe davet edilir. Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu’nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur.

Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takarlar. Koroğlu ailesini bir türlü içine sindiremeyen Feride’nin gerginliği, hızla girilen evlilik yolunda, iyice artar. Evlenene kadar Nalan’ı korumak için, Sedat’tan uzak tutmaya çalışan Feride’ye, geçmişten hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelir… Adil ve Feride’nin o güne kadar sakladıkları büyük sır, karanlık bir gölge gibi yeniden hayatlarında belirmiştir.

Feride, sabah uyandıklarında Nalan'ın Rafet'le birlikte olduğunu öğrenince deliye dönüyor.

Nalan, Rafet Koroğlu'nun ısrarıyla dışarıyla çıkar. Feride, kızının Rafet Koroğlu'yla olduğunu öğrenince panikler ve öfkelenir. Kahvaltı öncesi çiftliğe geri dönen Nalan, oldukça zor durumdadır ve korseleri çıkarması için annesine adeta yalvarır.

Nalan ise bir peri masalında gibidir. Sedat tarafından, herkesten sakladığı özel dairesine davet edilen Nalan, Sedat’la ilgili öğrendikleri karşısında aşkının yanında durabilecek midir? Yoksa bu aşk masalı daha başlamadan bitecek midir?

CAMDAKİ KIZ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Camdaki Kız 3. Bölüm Fragmanı yayında! Sedat ve Cana'nın gizli buluşması ifşa oluyor!

Nalan ile evlilik hazırlığında olan Sedat, Cana ile görüşmeye devam eder. Ancak bu sefer buluşmaları gizli kalmaz. Fotoğraflar basına sızınca başta babası Rafet olmak üzere herkes çıldırır.

Diğer taraftan Nalan, annesi Feride'nın baskılarına boyun eğmeye devam eder. Sedat ile Nalan'ın görüşmesinden hoşlanmayan Feride dozajını git gide artırır. Nalan oldukça zor durumdadır. Annesinin çocukluğundan beri yaptıkları artık dayanılmaz bir hal almıştır.

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