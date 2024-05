Büyük aşkının meyvesi gizemli bebeğinin yüzünü tamamen açtı: Alın, doya doya sevin!

Haberin Devamı

Carter Reum ile evliliğinden taşıyıcı anne yöntemiyle doğan kızı London (Londra) ve kamera karşısında büyüyen bir yaşındaki oğlu Phoenix ile çekilen bir dizi videosunu Tiktok hesabından paylaştı Hilton.

Bu arada hemen hatırlatalım, 43 yaşındaki sosyetik güzel, kızı London'ın yüzünü dört aylık oluncaya kadar herkesten sakladı. Sonunda geçen ay çektirdiği aile pozlarına Instagram sayfasında yer verdi.

Sosyetik güzel bu kez de iki çocuğunu ya yanına alıp onlarla oyunlar oynarken çekilen videosunu sosyal medyadaki takipçilerinin beğenisine sundu.

Hatta bu kez kızının yüzünü hiç saklamadan gözler önüne serdi. Paris Hilton, paylaşımında kızından "Benim küçük tatlı patatesim" diye söz etti.

Hilton bu kez kızının yüzünü açık ve net bir şekilde paylaştı. Beş aylık London'ın, babasına olan benzerliği dikkat çekti.





Carter Reum'un eski ilişkisinden bir kızı daha bulunuyor. Fakat Reum onunla görüşmüyor.

Hilton'ın kızına beyaz bir elbise ve pembe ayakkabılar giydirdiği görüldü. Küçük bebeğin ayakkabılarıyla uyumlu saç bandı da dikkatlerden kaçmadı.





'ONLAR BENİM HER ŞEYİM'

Her iki çocuğuna da taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olan Hilton, daha önce People dergisine verdiği bir röportajda "Phoenix ve London benim her şeyim. Ve ben hayatımın aşkıyla evlenip bu güzel aileye sahip olduğum için kendimi dünyanın en şanslı insanı hissediyorum" dedi.

Hilton, 19 aylık olan Phoenix'in ardından kızları London'ın da dünyaya gelmesiyle birlikte sonunda bir aile olarak tamamlanmış hissettiğini de sözlerine ekledi.

OĞLU SOSYAL MEDYA TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BÜYÜDÜ

Paris Hilton, ilk göz ağrısı oğlu Phoenix dünyaya gelir gelmez onun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sonra da kısa sürede minik Phoenix, sosyetik annesinin takipçilerinin gözleri önünde büyüdü.

Fakat kızı dünyaya geldikten sonra aynı yolu izlemedi. Onun yüzünü geçtiğimiz nisan ayına kadar yani London dört aylık oluncaya kadar sakladı.

Sonunda geçen ay kocası Carter Reum, oğlu Phoenix ve kızı London ile çekilen aile pozlarına Instagram sayfasında yer verdi.

O paylaşımlara kadar da sosyal medyada "Belki de Paris Hilton'un gerçekten bir kızı bile olmadı" söylentileri çıkmıştı.

'ÇOCUKLARIM BENİM GİBİ OLMASIN'

Bu gizliliğin Hilton'un çocuklarıyla ilgili bir kararıyla bağlantılı olup olmadığı da merak edildi. Hilton, geçen mart ayında Los Angeles'ta düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Orada da kendisinin bir sosyal medya bağımlısı olduğunu belirterek "Çocuklarımın benim gibi olmasını istemiyorum" diye konuştu. Fakat görünüşe göre bu sözünü de uzun süre tutamadı sosyetik güzel.