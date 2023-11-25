Mutlu annenin aslında bir de üvey kızı var: Daha doğduğu gün babası onu acımasızca terk etti

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ONU BEBEKKEN TERK ETTİ... BİR DAHA NE ARADI NE SORDU

Özetle, Paris Hilton ile Carter Reum'un mutlu yuvası iki küçük çocukla biraz daha şenlenmiş oldu. Bu son gelişmeyle birlikte Paris Hilton'dan çok kocası Carter Reum mercek altına alındı.

Belki pekçok kişi onu iki çocuk babası olarak tanıyor. Ama aslında Reum tamı tamına üç çocuk babası.

Çünkü her ne kadar kendisi hiç bu konudan söz etmese de hatta onu hayatına bile almasa da yıllar önce dünyaya gelen ve bugün 10 yaşında olan bir kızı daha var.

İddialara göre Carter Reum, büyük kızını, doğduktan birkaç dakika sonra sadece bir kere alnından öptü ve sonra annesinin kollarına bırakıp odadan çıkıp gitti. Bir daha da onu ne aradı ne sordu.

Kısacası Carter Reum bundan böyle sosyetik karısı Paris Hilton ile birlikte oğlu Phoenix ve kızı London'ı öpüp sarılacak, ama büyük kızı Evie'nin adını bile ağzına almayacak.

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YENİ DOĞUMLA BİRLİKTE 'İSTENMEYEN ÇOCUK' BİR KEZ DAHA GÜNDEME GELDİ

Çiftin oğulları Phoenix'in kardeşi London'ın doğumunu duyurmasından sonra babasının doğum odasında terk ettiği Evie bir kez daha gündeme geldi.

Hatta ABD basınında çıkan bazı haberlere göre Reum'un 10 yaşındaki kızı Evie de bu yeni bebekten haberdar.

İddialara göre küçük kızın en büyük korkusu babasının kendisi gibi bu iki küçük bebeği de günün birinde terk etmesi. Küçük kız bundan korkuyor ama büyük olasılıkla Reum bu iki bebeği hiç terk etmeyecek.

Paris Hilton'un kocasının doğduğu gün sadece birkaç dakika gördüğü ama bazı yakınlarının ileri sürdüğüne göre maddi olarak desteklediği kızı Evie, Reum'un TV yıldızı Laura Bellizzi ile ilişkisinden dünyaya geldi.

BİR KERE ALNINDAN ÖPTÜ VE SONRA ÇIKIP GİTTİ

Bundan bir süre önce İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan kaynaklar Reum'un hayatında yer vermediği büyük kızını nasıl terk ettiğini şöyle anlatmıştı:

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"Dünyaya gelmesinden birkaç dakika sonra Carter, minik bebeği kucağına aldı. Sonra alnına bir öpücük kondurdu ve onu annesine geri verdi."

O kaynağın anlattığına göre Reum, doğduktan hemen sonra gördüğü ve sadece alnına bir öpücük kondurduğu kızı Evie'yi bir daha arayıp sormadı. Onu doğum odasında annesi Laura Bellizzi ile birlikte bırakıp kendi hayatına döndü.

Bu kaynağın iddiasına göre Evie, babasını hiç tanımadan bu yaşına geldi. Onu basında çıkan fotoğrafları dışında ne gördü ne de sesini duydu.

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MEL GIBSON'IN ESKİ SEVGİLİSİ

Carter Reum'un kızı Evie'nin annesi Laura Bellizzi; hamilelik döneminde çok konuşulan iddialarla gündeme gelmişti. Bellizzi o sıralarda Mel Gibson ile birlikteydi. O yüzden bebeğinin de Gibson'dan olduğu söylentileri ortalarda dolandı.

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Fakat gerçek sonra ortaya çıktı. Bellizzi'nin taşıdığı bebeğin babası, bir önceki sevgilisi Carter Reum'du.

O sıralarda konuşulanlara göre Reum ile Bellizzi 2011 yılında kısa bir birliktelik yaşadı. Tam ayrılıklarından önce Bellizzi hamile olduğunu fark etti. Ama bu durum biten ilişkilerini kurtaramadı.

Laura Bellizzi'ye yakın bir kaynak Reum'un sahip olduğu onca büyük mal varlığına ve servete rağmen, kızı için tek kuruş bile harcamadığını savundu.

"Carter kızı Evie'ye bir kere bile doğum günü kartı göndermedi ya da Noel hediyesi almadı. Carter kızına bir kere olsun küçücük bir hediye bile vermedi" diye konuşan kaynak minik Evie'nin bunları umursamadığını söyledi. Onun anlattığına göre Evie'nin tek istediği babasıyla bir iletişiminin olması.

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BABASINA MEKTUP YAZDI, AMA YANIT ALAMADI

Bu kaynağın iddiasına göre 10 yaşına kadar baba sevgisi görmeden büyüyen Evie, Carter Reum ile Paris Hilton'un düğünlerinin babasıyla yeniden bir araya gelmeleri için bir neden olmasını umutsuzca arzu etti. Hatta el yazısıyla babasına yazdığı bir mektupta onunla görüşmek için bir şans istedi.

Satırlarına "Sevgili Baba.. Nasılsın?" diye sorarak başlayan küçük kız her ne kadar Carter Reum onun kalbini çok kırmış olsa da onunla bir ilişki kurabilmek istediğini belirtti.

Ailesinin geri kalanıyla da tanışma arzusunda olduğunu vurgulayan Evie, her şeye rağmen içinde babasına karşı bir öfke olduğunu ama bununla başa çıkmaya çalıştığını yazdı.

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"Bana cevap vermeyi seçersen çok mutlu olurum. Cevap vermezsen kalbim yine kırılacak ama biliyorum ki çok şey kaçıracaksın. Çünkü ben harikayım" diye devam etti. Küçük Evie, mektubunu "Seni seviyorum" yazarak bitirdi.

Küçük Evie bu mektubuna hiçbir zaman yanıt alamadı. İşin daha da ilginç yanı ise Carter Reum'un ailesinin de onunla tanışmayı hiç istememesi.



BU YILIN İLK AYINDA DÜNYAYA GELDİ: BU YILIN İLK AYINDA DÜNYAYA GELDİ: Paris Hilton bu yılın başlarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir erkek bebek sahibi olduklarını duyurdu. Hilton, bebeğinin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini belirtti. Minik Phoenix, yakında ilk doğum gününü kutlayacak.

AİLEYE BİR DE KIZ BEBEK KATILDI: Hilton dün de yine sosyal medya üzerinden ailelerine bir de kız bebek katıldığını duyurdu. Üzerinde bebeğinin adı yani London yazılı pembe bir bebek tulumu, aynı renk çerçeveli bir güneş gözlüğü ve bir de oyuncak ayı fotoğrafı bulunan paylaşımında Hilton, kız bebeği için müteşekkir olduğunu vurguladı.