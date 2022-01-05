Bugün tv'de neler, hangi diziler var? 5 Ocak 2022 Kanal D, ATV, Star TV, Fox Tv, TV8, TRT1, Show Tv yayın akışı listesi!

Bugün tv'de gündüz programlarının yeni bölüm yayınları devam ederken, pek çok dizinin yerine vizyonda geniş izleyici kitlesine ulaşmış filmler yer alıyor. MasterChef programı ise yeni bölümüyle ekranda olacak. İşte, 5 Ocak 2022 Kanal D, ATV, Star TV, Fox Tv, TV8, TRT1, Show Tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem (Yerli Sinema)
22:30 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)
00:45 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)
02:30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04:45 Küçük Ağa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Süt Kardeşler (Yerli Sinema)
22:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
23:30 Erkek Güzeli Sefil Bilo (Yerli Sinema)
00:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
02:30 Çiçek (Yerli Sinema)
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Süper Kupa’ya Doğru
20:45 Beşiktaş-Antalyaspor Süper Küpe
22:50 Kupa Töreni
23:50 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)
02:15 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)
04:25 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Kaderimin Oyunu
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Annemizi Saklarken
00:15 Kaderimin Oyunu
03:00 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
05:00 Söz
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mutlu Aile Tablosu
22:30 Kanunsuz Topraklar
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:20 Aslan Ailem
08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:10 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 112 Acil Çağrı
21:15 Mahrem
23:10 Seneye Bu Zamanlar
01:30 Barbaros: Akdeniz’in Kılıcı
03:50 3’Te 3
TV8 YAYIN AKIŞI
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa