Bugün tv'de neler, hangi diziler var? 5 Ocak 2022 Kanal D, ATV, Star TV, Fox Tv, TV8, TRT1, Show Tv yayın akışı listesi!

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Bugün tv'de gündüz programlarının yeni bölüm yayınları devam ederken, pek çok dizinin yerine vizyonda geniş izleyici kitlesine ulaşmış filmler yer alıyor. MasterChef programı ise yeni bölümüyle ekranda olacak. İşte, 5 Ocak 2022 Kanal D, ATV, Star TV, Fox Tv, TV8, TRT1, Show Tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem (Yerli Sinema)

22:30 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)

00:45 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)

02:30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04:45 Küçük Ağa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Süt Kardeşler (Yerli Sinema)

22:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

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23:30 Erkek Güzeli Sefil Bilo (Yerli Sinema)

00:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

02:30 Çiçek (Yerli Sinema)

04:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Süper Kupa’ya Doğru

20:45 Beşiktaş-Antalyaspor Süper Küpe

22:50 Kupa Töreni

23:50 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)

02:15 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)

04:25 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Kaderimin Oyunu

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Annemizi Saklarken

00:15 Kaderimin Oyunu

03:00 Sucu Kamil (Yerli Sinema)

05:00 Söz

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mutlu Aile Tablosu

22:30 Kanunsuz Topraklar

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:20 Aslan Ailem

08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:10 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 112 Acil Çağrı

21:15 Mahrem

23:10 Seneye Bu Zamanlar

01:30 Barbaros: Akdeniz’in Kılıcı

03:50 3’Te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa