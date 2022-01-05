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Bugün tv'de neler, hangi diziler var? 5 Ocak 2022 Kanal D, ATV, Star TV, Fox Tv, TV8, TRT1, Show Tv yayın akışı listesi!

#Bugün Tv'de Neler Var#5 Ocak 2022 TV Yayın Akışı#Bugün Hangi Diziler Var
Bugün tvde neler, hangi diziler var 5 Ocak 2022 Kanal D, ATV, Star TV, Fox Tv, TV8, TRT1, Show Tv yayın akışı listesi

Yeni yıl haftası nedeniyle pek çok dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmaması izleyenler tarafından "Bugün tv'de ne var, hangi diziler olacak?" sorularının araştırılmasına neden oldu. Birbirinden eğlenceli, romantik, dam, bilimkurgu türünde filmlerin yanı sıra sevilen dizilerin de tekrar bölümleri de bugün tv'de yer alacak. İşte, 5 Ocak 2022 Kanal D, ATV, Star TV, Fox Tv, TV8, TRT1, Show Tv yayın akışı listesi!

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Bugün tv'de gündüz programlarının yeni bölüm yayınları devam ederken, pek çok dizinin yerine vizyonda geniş izleyici kitlesine ulaşmış filmler yer alıyor. MasterChef programı ise yeni bölümüyle ekranda olacak. İşte, 5 Ocak 2022 Kanal D, ATV, Star TV, Fox Tv, TV8, TRT1, Show Tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem (Yerli Sinema)

22:30 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)

00:45 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)

02:30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04:45 Küçük Ağa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Süt Kardeşler (Yerli Sinema)

22:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

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23:30 Erkek Güzeli Sefil Bilo (Yerli Sinema)

00:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

02:30 Çiçek (Yerli Sinema)

04:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Süper Kupa’ya Doğru

20:45 Beşiktaş-Antalyaspor Süper Küpe

22:50 Kupa Töreni

23:50 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)

02:15 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)

04:25 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Kaderimin Oyunu

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Annemizi Saklarken

00:15 Kaderimin Oyunu

03:00 Sucu Kamil (Yerli Sinema)

05:00 Söz

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mutlu Aile Tablosu

22:30 Kanunsuz Topraklar

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:20 Aslan Ailem

08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:10 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 112 Acil Çağrı

21:15 Mahrem

23:10 Seneye Bu Zamanlar

01:30 Barbaros: Akdeniz’in Kılıcı

03:50 3’Te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

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#Bugün Tv'de Neler Var#5 Ocak 2022 TV Yayın Akışı#Bugün Hangi Diziler Var

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