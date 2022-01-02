Bugün TV'de ne var? 2 Ocak 2022 Pazar Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV yayın akışı listesi!

İşte 2 Ocak 2022 Pazar tüm kanalların TV yayın akışı listesi...
07:30 Konuştuktça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Sadakatsiz
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çember: Ölüm Meleği
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 Atv’de Hafta Sonu
10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde
12.50 Destan
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Boşver Arkadaş
16:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 İbo SHOW
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Kanunsuz Topraklar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maske Kimsin Sen?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Yeşil Deniz
08:35 Payitaht 'Abdülhamid'
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
14:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
17:15 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Kung Fu Panda 3
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:30 Kırmızı Oda
15:45 O Ses Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Sakar Şakir