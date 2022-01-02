Bugün TV'de ne var? 2 Ocak 2022 Pazar Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV yayın akışı listesi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?#Ghislaine Maxwell
Flurona alarmı... İlk vaka açıklandıFlurona alarmı... İlk vaka açıklandı#Flurona
Şimdi de gözlerde virüs salgını Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldiŞimdi de gözlerde virüs salgını! Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldi#Pandemi
İran sınırında korkunç dram... Çocukları kurtulsun diye kendini böyle feda ettiİran sınırında korkunç dram... Çocukları kurtulsun diye kendini böyle feda etti #Afgan Kadın
Bakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladıBakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladı#Elektrik
Şampiyona yolunda feci kaza: Antrenör öldü, çok sayıda sporcu yaralıŞampiyona yolunda feci kaza: Antrenör öldü, çok sayıda sporcu yaralı#Amasya
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Büyük mağduriyet yaşayabilirsinizMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Büyük mağduriyet yaşayabilirsiniz#Otomobil
Acun Ilıcalıdan yeni takımı için Şota kararı ve transferde Diagne gerçeğiAcun Ilıcalı'dan yeni takımı için Şota kararı ve transferde Diagne gerçeği#Acun Ilıcalı
Sosyal medyada yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıklaSosyal medyada yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıkla#İstanbul
Aşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkatAşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkat#Omicron
Demet Akalın: Geçen sene iki tarafı da uyarmıştımDemet Akalın: Geçen sene iki tarafı da uyarmıştım#Gülşah Saraçoğlu
Gören şaşkına döndü: Gökten balık yağdıGören şaşkına döndü: Gökten balık yağdı!#ABD
Spiral taktırmak çok üşüyenlerin derdine çare mi oluyor Dünya varmış ve sıcakmışSpiral taktırmak çok üşüyenlerin derdine çare mi oluyor? 'Dünya varmış ve sıcakmış'#Spiral
Böyle iş kaçırılır mı Serenay SarıkayaBöyle iş kaçırılır mı Serenay Sarıkaya#Serenay Sarıkaya
Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılarCem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar#Cem Yılmaz
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Bugün TV'de ne var? 2 Ocak 2022 Pazar Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV yayın akışı listesi!

#Bugün TV'de Ne Var#Tv Yayın Akışı#Kanal D Yayın Akışı
Bugün TVde ne var 2 Ocak 2022 Pazar Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV yayın akışı listesi

Yeni yılın ilk haftasında tv yayın akışında yaşanan değişiklikler, izleyicilerin araştırmalarına neden oldu. Sevdikleri dizi ve programları izleyemek isteyenler, bugün TV'de ne var merak ediyorlar. 2 Ocak 2022 Pazar günü pek çok dizinin yeni bölümü yer almazken, televizyona Maske Kimsin Sen gibi yeni programlar da ekranlarda olacak. Peki bugün TV'de neler var? 2 Ocak 2022 Pazar Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV yayın akışı listesi!

Haberin Devamı

İşte 2 Ocak 2022 Pazar tüm kanalların TV yayın akışı listesi...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Sadakatsiz

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çember: Ölüm Meleği

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv’de Hafta Sonu

10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde

12.50 Destan

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Boşver Arkadaş

16:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 İbo SHOW

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Kanunsuz Topraklar

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maske Kimsin Sen?

Haberin Devamı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Yeşil Deniz

08:35 Payitaht 'Abdülhamid'

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

14:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

17:15 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Kung Fu Panda 3

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

12:30 Kırmızı Oda

15:45 O Ses Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Sakar Şakir

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bugün TV'de Ne Var#Tv Yayın Akışı#Kanal D Yayın Akışı

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell