Bu süs şoför parçası için mi?

Haberin Devamı

Yayınlanan bu bölüm, Kantar Medya’nın verilerine göre ABC1 kategorisinde 7,46 reyting yüzde 18,11 izlenme payı ile, AB kategorisinde ise 7,25 reyting yüzde 19,82 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan yeni bölümü izleyicinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu.

Dizinin bu bölümünde, Nalan ve Hayri arasındaki yakınlaşma Feride’nin dikkatini çekince Feride, konuyla ilgili harekete geçmesi gerektiğine karar verdi. Cana, Sedat’la tekrar beraber olmanın yollarını arasa da Sedat bu kez Cana’yı reddetti. Ağrıları devam eden Muzo, Pera’nın ısrarıyla yeni bir doktorla görüştü ve bu emrivaki ikili arasında bir yakınlaşma başlattı. Pervin’e yaşattıkları için ondan özür dilemek isteyen Rafet ise, Selen ve Gülcihan’a yakalandı.

Haberin Devamı

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de...