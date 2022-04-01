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Nisa ve Yağmur birbirine girdi! 'Sen önce insan ol'

#Survivor#Nisa Bölükbaşı#Yağmur Banda

Birleşme partisi sonrası Survivor'a ilk veda eden isim Yasin Obuz olmuştu. Sürpriz bir şekilde adaya veda eden Yasin bütün dengeleri değiştirdi. Hikmet ve Gökhan, Nisa ile Yağmur karşı karşıya geldi. Yeni bölüm fragmanında yaşanan gerginlik ekranlara yansıdı.

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Survivor All Star 2022'de dün akşam Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunlarının yanı sıra Acun Medya ve yarışmacılar arasında voleybol maçı oynandı. Renkli anların yaşandığı gecede Ayşe ve Batuhan'ın konuşması dikkat çekti.

Acun Medya ekibi ve yarışmacılar arasında klasik haline gelen voleybol maçı dün ikinci kez oynandı. Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Nagihan Karadere'nin olduğu siyah takım Evrim, Nisa, Ogeday, Berkan ve Adem'den oluşan beyaz takıma karşı mücadele verdi.

Nisa ve Yağmur birbirine girdi Sen önce insan ol

SİYAH TAKIM YİNE KAYBETMEDİ!

Acun Ilıcalı'nın 'beyaz takım kazanırsa 100 bin TL ödül alacaklar' açıklaması büyük heyecan yarattı.

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Çekişmeli geçen oyunu Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Nagihan Karadere'nin yer aldığı takım kazandı. Siyah takımı destekleyen yarışmacılar şinitsel - cheescake ödülünün sahibi oldu.

AYŞE VE BATUHAN DERTLEŞTİ

Geçtiğimiz yıl Survivor 2021 yarışmasında mücadele eden Batuhan ve Ayşe aralarındaki buzları eritti. Voleybol maçı oynanırken dertleşen ikili takım arkadaşları konusunda birbirlerini uyardılar. Ayşe gönüllüler takımından da ünlüler takımından da laf taşındığını söyleyip Batuhan'ı uyardı. Daha sonra birbirine sarılan ikili sıcak görüntüler verdi.

Nisa ve Yağmur birbirine girdi Sen önce insan ol

ANLAT BAKALIM VE BİL BAKALIM'I KAZANAN TAKIM

En eğlenceli oyunlardan Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunlarında iki takım da en iyi performansı sergilemek için mücadele etti. Kahve ve kurabiye ödülü için yarışan yarışmacılar tüm hünerlerini sergilediler.

Bil Bakalım oyununu kazanan takım ünlüler oldu. Daha sonra Anlat Bakalım oyunu oynandı bu kez kazanan taraf gönüllüler ekibi oldu. Beraberlik sağlanınca takımlar üçüncü oyunda karşı karşıya geldi bu oyunu kazanan gönüllüler ödülün de sahibi oldu.

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NİSA VE YAĞMUR BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor'ın 66. bölüm fragmanında bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar parkura çıkıyor. Nisa parkurda düşünce sunucu Murat tarafından uyarılıyor. Düştüğünü kabul etmeyen Nisa oyunu yarıda bırakıyor ve sunucu Murat Ceylan ile tartışmaya giriyor.

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Nisa'ya devam etmesini söyleyen takım arkadaşları uyarıda bulunuyor. Yağmur Banda Nisa'ya 'Çocuk gibi ağlıyorsun, oraya buraya gidiyorsun rehabilitasyon merkezi mi burası? Sen önce insan ol' sözleriyle sert tepki gösteriyor.

Takım arkadaşının sözlerine çok sinirlenen Nisa 'ne dedin sen?' ifadeleriyle Yağmur'un üzerine yürüyor.

 

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#Survivor#Nisa Bölükbaşı#Yağmur Banda

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