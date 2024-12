Bu kocaman evde bir başına yaşıyor... Ünlü yıldızın yuvası milyonlar değerinde

Haberin Devamı

Aslında parası da vardı şöhreti de... Ailesinin açtığı yolda fazla da bir çaba harcamadan yaşayabilirdi. Özetle keyfi yerindeydi.

Ama o kendine farklı bir kariyer yolu çizmek istedi. Podyumları adımlamaya başladı. Elbette ailesinden gelen şöhreti sayesinde bu konuda da işi çok kolay oldu.

Sonuç olarak daha 30 yaşına bile gelmeden milyonlarla ölçülen bir servetin sahibi oldu. Tabii ki ona göre de bir hayat kurdu kendine...

GENÇ YAŞINDA MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR

Birçok kişi, sözünü ettiğimiz bu ünlünün Kardashian- Jenner ailesinden biri olduğunu tahmin etti zaten. Kesinlikle bu ünlü aileden birinin öyküsünü kısaca anlattık size.

Bu kişi 29 yaşındaki Kendall Jenner.

Ailesiyle kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı programla adını duyuran Jenner, sonradan podyumların en gözde modellerinden biri haline geldi.

Ailenin danışmanı olan ve çocuklarını çok iyi yönlendiren annesi Kris Jenner'ın da katkılarıyla bugün milyon dolarlık bir servete sahip Kendall Jenner.

Durum böyle olunca hayatını da ona göre kurdu. Bir yandan attığı birkaç adımla çok yüksek miktarda paralar kazanırken diğer yandan da akıllı yapıyor. Sadece "tatlı hayat" yaşamıyor özetle.

KENDİNE GÖSTERİŞLİ BİR EV SATIN ALDI

Kendall Jenner'ın sahip olduğu lükslerden biri de Beverly Hills'teki evi.

Bu evi bir dönemin en çok kazanan dizi yıldızı Charlie Sheen'den satın alan Kendall Jenner, içini de zevkine göre dekore ettirdi.

Ünlü TV yıldızı ve top model, yalnız başına yaşadığı evinin kapılarını da Architectural Digest adlı dergi için açtı.

Jenner, yaklaşan yeni yıl için süsleyip püslediği evinin en sevdiği ayrıntılarını ve şık köşelerini gözler önüne serdi bu şekilde.

Kendall Jenner, evinin gayet rahat ve samimi olmasını istediğini, dekorasyonunu da buna göre yaptığını söyledi.

Ayrıca dikkat ettiği ayrıntılardan biri de evdeki bütün eşyaların mümkün ölçüde organik olması.

EVİNİN DÖRT BİR YANINI SÜSLEDİ PÜSLEDİ

Yaklaşan 2025 yılı nedeniyle evini süsleyen Kendall Jenner bu konudaki zevkini de gösterdi. Ünlü model ışıltılı süslemelerin bile olabildiğince doğal görünmesini tercih etti.

Ayrıca büyük evinde sadece bir tane değil tam üç tane ağaç da süsledi.

Oturma odasında yer alan ağaçlardan birinde Kendall'ın çocukluk yıllarından kalan bazı süslemeler bile yer alıyor. Top model, bu süslemelerin kendisine, annesi Kris Jenner tarafından hediye edildiğini de sözlerine ekledi.

Çocukluğundan kalan süslemelerin Kendall Jenner için önemi de çok büyük. Bu konuda "Onlar benim çocukluğum... 29 yıllık hayatım" diye konuştu güzel model.

Kendall Jenner, bundan dört yıl önce de yine aynı dergi için evinin kapılarını açmıştı. O dönemde de mutfak, oturma odası ve hatta yatak odasındaki detaylardan Jenner'ın kelimenin tam anlamıyla bir çay bağımlısı olduğu da ortaya çıkmıştı.

Söylediğine göre Jenner, hiç kahve içmiyor. Bunun yerine çayı tercih ediyor.

O dönemde Jenner, evinde olduğu her seferinde günde üç kez duş aldığını da söylemişti. Jenner'ın bu kadar önem verdiği banyosunda da altın renginde bir küvet yer alıyor.

Her ne kadar ailesi şöhretini ve servetini televizyon sayesinde kazansa da Kendall Jenner, oturma odasında asla televizyon bulundurmuyor.

Bunun yerine evine gelen aile üyeleri ya da konuklarıyla sohbet etmeyi seviyor.

Akdeniz tarzında inşa edilen evinde Kendall Jenner'ın yapmayı sevdiği etkinliklerden biri de "ses banyosu"... Bu konuda bir sosyal medya paylaşımı da yapmıştı ünlü model.

"Ses banyosu" sürekli tekrarlanan farklı notalar sayesinde insanı düşüncelerinden uzaklaştırmayı ve zihnini boşaltıp ruhunu sakinleştirmeyi amaçlıyor.

PARA HARCAMAKTAN ÇEKİNMEDİ

Kendall Jenner, evinin dekore edilmesi sırasında para harcamaktan da hiç çekinmedi. Milyon dolarlık evinde bazı ünlü sanatçıların yapıtları da yer alıyor.



Bunlardan biri de rengarenk bir ışıklı heykel. James Turrell'ın imzasını taşıyan bu eserin değerinin 500 bin ile 750 bin dolar arasında olduğu belirtiliyor.

Turrell'ın yanı sıra Tracey Emin, Barbara Kruger, Richard Prince gibi çağdaş sanatçıların eserleri de Kendall Jenner'ın evinde yer alıyor.

Kendall Jenner'ın yaşadığı evin ilk sahibi Detroit Pistons adlı basketbol takımının sahibi Tom Gores idi. Ondan sonra ünlü oyuncu Charlie Sheen bu evin sahibi oldu.

Kendall Jenner da 2017 yılında 8.5 milyon dolar ödeyerek bu eve sahip oldu.

Jenner, evinin dekorasyonu için neden bu kadar çaba harcadığını da "Karakteri olan evleri seviyorum" diyerek özetledi.