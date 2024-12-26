Şimdi herkes onu bağrına bastı... Hasta olmasa hiç acımazlardı

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Elbette Kate'in bunca ilgi çekmesinin nedeni sıradan bir ailede dünyaya gelmesine rağmen İngiltere'nin gelecekteki kraliçesi olması.

İster 'konsort' unvanı olsun ister olmasın Kate aslında Elizabeth'in ölümünden sonra çoktan halkın gönlünde tahta çıktı bile.

Geçen yıl 25 Aralık'ta ailesiyle birlikte Noel geçidine katıldıktan kısa süre sonra çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalması da ona yönelen ilgiyi artırdı.

Geçirdiği büyük ameliyat, kanser tedavisi derken bir yandan da hayatının öyle sanıldığı gibi tamamen bir peri masalı olmadığı ortaya çıktı.

ONU ÖZLEYENLER HASRET GİDERDİ

Özetle Kate de sıradan insanların boğuştuğu sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldı. Bu durum halkın gözündeki sempatisini artırdı elbette...

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Bu yıl içinde hakkında öldüğüne dair söylentiler bile çıkan Kate Middleton, sonunda kanlı- canlı olarak geri döndü. Üstelik dönüşü de o klasik deyimle muhteşem oldu.

Galler Prensesi bütün geniş ailesiyle birlikte geçen yıl son kez sağlıklı göründüğü Noel töreninde halkla yeniden buluştu. Aradan bir yıl geçmiş ve Kate de hastalığıyla mücadelesini hemen hemen kazanmıştı.

Dün Sandringham'da halkla buluştuğunda Kate'in yüzünden güller açıyordu. Gayet şık görünüyordu. Hepsinden önemlisi de gerçekten sağlıklı bir görünüm sergiliyordu.

Onu yeniden eski haliyle görmek isteyen halk da doya doya hasret giderdi. Kate'e çiçekler verdi, çocuklarını hediye yağmuruna tuttu.

HERKES KATE'İN SAĞLIK DURUMUNA ODAKLANDI

Gelelim bir başka ayrıntıya...

Dünkü yürüyüş sırasında herkes Kate'in sağlığına odaklanmıştı aslında. Yüzünün gülmesine, renginin yerine gelmesine...

Kendi içinde neler yaşadığını bilemeyiz ama Kate de anın keyfini çıkardı o saatler boyunca. Halktan bir kadının kendisine sarılmasına bile aynı şekilde karşılık verdi.

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Özetle Kate yine eski günlerine dönmüş gibi görünüyordu.

Tabii ki bunca ilgi çeken biri olarak Prenses'in üzerindeki kıyafetler de mercek altına alındı.

AİLENİN KILIK KIYAFET UYUMU DİKKAT ÇEKTİ

Middleton bu özel gün için asker yeşili bir palto, aynı renk şapka tercih etmişti. Boynunda ekoseli bir atkı, elinde siyah çanta, ayağında da aynı renk kalın topuklu çizmeler vardı.

Sadece bu kadar değil... Galler ailesinin çoluk çocuk kıyafet uyumu gözden kaçacak gibi değildi. Charlotte, annesinin atkısına uyumlu kareli bir palto giydi. Yarım topladığı saçlarındaki kurdele bile annesinin mantosuyla aynı renkti.

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Kate ile William'ınz iki oğlu George ve Louis'nin kravatlarının deseni de anneleri Kate'in atkısıyla uyumluydu.

Özetle Kate Middleton ile Prens William, üç çocuklarıyla birlikte sanki moda dergisinden fırlamış gibi bir görüntü sergiledi.

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HASTA OLMASAYDI ELEŞTİRİLER PEŞ PEŞE GELİRDİ

Ama bir de şöyle düşünelim...

Kate Middleton, ciddi bir hastalıktan iyileştiği ve bu yüzden araya uzun süren bir hasret girdiği için giyimi kuşamı da çok fazla eleştiri yağmuruna tutulmadı.

Eğer Kate hiç hastalanmasaydı çok büyük olasılıkla bu giyimi yüzünden eleştiriler alacaktı.

Sürekli aynı tip giyinmesi, koyu ve dikkat çekmeyen renkler tercih etmesi, şapkasının bile daha birkaç hafta önce kullandığı farklı renkte bir şapkayla aynı olması gibi konular hep eleştirilecekti.

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Ama en çok da Kraliçe Camilla ile neredeyse bire bir aynı renklerde giyindiği için "yaşına göre giyinmeyi öğrenemedi" tarzı yorumlar alacaktı.

Bunu da biz söylemiyoruz.

Çünkü Kate'in bir yıl sonra aynı yerde büyük badireler atlattıktan sonra halkın karşısına çıkması büyük bir heyecan yarattı. Yine de olayın sıcaklığı azaldıkça Kate'in renk ve kıyafet seçimi sosyal medyada konuşulur oldu.

AMCANIN KARISI RENGİYLE ONU GÖLGEDE BIRAKTI

Prenses'in daha 42 yaşında olmasına rağmen kendisinden yaşça daha büyük olan iki aile üyesinin yanında sönük kaldığını söyleyenler bile oldu.

Sosyal medyada konuşulanlara göre Kral Charles'ın en küçük ve en sorunsuz kardeşi Edinburgh Dükü Edward'ın karısı Düşes Sophie, kelimenin tam anlamıyla bir yıldız gibi parladı.

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Gösterişli mavi renkte bir kıyafet giyen Sophie, aynı renk bir şapkayla görünümünü tamamladı. Saçını toplayan Düşes'in yüzünden gülümsemesi de eksik olmadı.

Fakat onun ailesiyle ilgili bir eleştiri de vardı. O da kızı Lady Louise Windsor ile ilgiliydi.

Pekçok kişiye göre 21 yaşındaki Louise, gencecik olmasına rağmen üzerindeki kıyafetler bu durumu yansıtmaktan çok uzaktı.

Açık renk bir palto giyip şapka takan Louise'in giyiminde en çok dikkat çeken ayrıntı ise ayakkabılarıydı. Genç kızın ayakkabıları sosyal medyada dolaşan yorumlara göre çok da mevsime uygun bulunmadı.

Hatta annesi Sophie, kendisi kışlık çizme giyerken neden kızını bu konuda uyarmadığı için eleştirildi.

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Kate'in çok yakın olduğu ve iyi geçindiği aile üyelerinden biri olan Edinburgh Düşesi Sophie, kıyafetinin rengiyle bütün aile üyelerini gölgede bıraktı. Hatta 21 yaşındaki kızı Louise bile annesi kadar dikkat çekici bir renkte giyinmemişti.





EN YAŞLILARI EN CESURLARI ÇIKTI

Bütün bunların ötesinde o güne damgasını vuran bambaşka biri vardı. O da kıyafet seçimindeki cesareti nedeniyle tam puan aldı.

Bu kişi de Kral Charles'ın tek kız kardeşi, ailenin en çalışkan üyelerinden biri olan Prenses Anne'di.

74 yaşındaki Anne, kıpkırmızı bir ceket ve altına da mavili kırmızılı ekoseli bir etek giydi. Siyah şapkası da gayet gösterişliydi.

Onun bu seçimi de annesi Elizabeth'in renkli giyinme konusundaki mirasını devraldığı yorumlarına neden oldu.

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HAMİLE BEATRICE ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Ailenin önde gelen üyelerinin halkla buluştuğu etkinlikte şaşırtan kişilerden biri de Prens Andrew ile eski karısı Sarah Ferguson'ın iki kızından büyüğü Prenses Beatrice oldu. Kocası Edoardo Mapelli Mozzi ve üvey oğlu Wolfie ile birlikte Noel ayinine giden Beatrice, hiç dikkat çekmeyen bir renk tercih etti.

Bu durum da evlendikten sonra giyim kuşam konusunda gayet iddialı olmaya başlayan Beatrice'in hayranları için hayal kırıklığı yarattı.

Bekarlık yıllarında kötü giyinmesi nedeniyle eleştirilen Beatrice Mapelli Mozzi ile evlendikten sonra ikisi de eş olarak gayet şık giyinmeye başlamıştı.

Ancak Prenses'in dünkü görünümü çok eleştirildiği eski günlerini hatırlattı herkese.

Onun son dönemlerdekinin aksine iddiasız görüntüsü ikinci kez hamile olmasına bağlandı. Bazıları belki de Prenses'in orada olmak yerine evinde dinlenmek istediğini ileri sürdü.