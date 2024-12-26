Eski sevgilim beni sokakta görünce yüzüme bakmadı... Hiç hatırım yokmuş, kalbim kırıldı

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Bu evliliğiyle hayatında bembeyaz bir sayfa açan ünlü yıldız, yine de geçmişte yaşadığı aşkları hiç olmamış gibi görmekten yana değil.

Tam da böyle bir davranışla karşılaşınca kalbinin kırıldığını da hiç gizlemedi.

ESKİ SEVGİLİSİ GÖRMEZDEN GELMİŞ

Bu sözünü ettiğimiz ünlü Kelly Brook.

İnternet üzerinden tanıştığı ve uzun bir flörtün ardından evlendiği Jeremy Parisi ile mutlu bir hayatı var güzel yıldızın. Uğruna, İtalya'nın bir dağ köyünde yaşamayı bile göze aldığı, oyunculuğu bıraktığı, hayatını sadeleştirdiği Parisi ile kurduğu yuvada yüzü hep gülüyor Kelly Brook'un.

Artık onun bütün hayranlarının bildiği gibi Parisi ile evleninceye kadar 4 kez nişanlandı ama her seferinde evliliğin eşiğinden döndü.

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Yine de 45 yaşındaki Brook, o geçmişte yaşadığı romantik ilişkiler sanki hiç olmamış gibi davranmıyor.

Hatta konuk olduğu bir programda eski aşklarından birinin kendisini kocasıyla görünce yüzüne bile bakmadığını ve bunun kendisini üzdüğünü söyledi.

'BU YAPABİLECEĞİ EN İYİ ŞEYDİ'

Kelly Brook, Loose Women adlı etkinlikte diğer katılımcılar Kaye Adams, Judi Love ve Frankie Bridge ile birlikte romantik ilişkilerde ayrılık konusunda konuştu.

İşte bu konuşma sırasında Kelly Brook, bir gün kocası Jeremy Parisi ile birlikte sokakta giderken eski aşklarından biriyle tesadüf eseri yollarının kesiştiğini söyledi.

Anlattığına göre adını vermediği eski sevgilisi, onu kocası Parisi'yle gördüğü için yüzüne bile bakmadı, Kelly Brook'u yok saydı.

İşte söylediğine göre bu durum da Kelly Brook'ın kalbini kırdı. Brook "Beni görmezden gelmeye çalıştı. Bura çok şaşırdım" diye anlattı olayı.

Bu ilginç durumu kocasından da saklamadı Brook anlattığına göre..

Jeremy Parisi ise ona ilginç bir yanıt verdi: "O aslında bana güvenmedi. Bir erkek olarak seni görmezden gelmek yapabileceği en iyi şeydi."

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Söylediğine göre Kelly Brook, eski aşklarından birinin bu davranışı yüzünden biraz üzüldüğünü saklamadı. "Bu benim kalbimi biraz kırdı. Çünkü birlikte çok uzun zaman geçirmiştik" dedi.

ÇOK KONUŞULAN İLİŞKİLER YAŞADI

Kelly Brook, Jeremy Parisi ile evleninceye kadar gösteri dünyasının ünlüleriyle bazıları uzun süreli, bazıları olaylı ilişkiler yaşadı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde Jason Statham ile nişanlıydı...





Ardından bir başka ünlü oyuncu Billy Zane ile nişanlandı. Ama ilişkileri evliliğe uzanmadı.

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Brooke sporcu Thom Evans ile de nişanlandı. İki yıllık ilişkinin ardından yolları ayrıldı.





Güzel yıldız rugby oyuncusu Danny Cipriani ile de çok konuşulan ve olaylı biten bir ilişki ve nişanlılık süreci yaşadı.



Brook'un çok konuşulan aşklarından biri de katıldığı bir TV programıyla tanınan David McIntosh oldu.





SONUNDA ARADIĞINI BULDU

Kelly Brook, sonunda internet üzerinden tanıştığı yarı İtalyan yarı Fransız Jeremy Parisi ile aradığı huzuru buldu.

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Çift, uzun bir birlikteliğin ardından iki yıl önce Parisi'nin ailesinin bir çiftlik sahibi olduğu İtalya'daki Arpino köyünde evlendi. Mutlu çift, o köydeki hayatı konu alan bir TV şovuna da ortak imzalarını attı.

Jeremy Parisi uğruna oyunculuğa da veda etti Brook. Bu konuda da "Ben evli bir kadınım. Rol gereği bile olsa başka bir erkeğe aşık davranamam" diye konuştu,